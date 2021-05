I migliori libri su come organizzare gli eventi

La pandemia prima o poi finirà. E con essa anche il lockdown e le limitazioni alla circolazione, compresi i semafori e tutti gli altri tipi possibili di blocco. Quanto tutto questo finirà, si tornerà ad organizzare fiere, incontri, eventi, meeting, convention e viaggi incentive. Molte di queste attività dovranno essere pianificate per la prima volta dopo moltissimo tempo e una parte delle competenze e dell’esperienza interna nella modellazione e creazione di questo tipo di attività sarà arrugginita o addirittura perduta.

Come si fa? Quali tecniche per strutturare degli eventi nel piano marketing aziendale? Come progettarli? Come attuarli? Per fortuna, oltre all’esperienza e ai lontani ricordi universitari, c’è anche una buona letteratura scientifica e di aiuto che permette di approfondire questo aspetto. Qui di seguito abbiamo selezionato più libri del solito per rendere conto di una offerta piuttosto ampia. Le note sono quindi più sintetiche del solito e mirano soprattutto a evidenziare i differenti tagli dati a ciascuna opera rispetto alle altre.

Gli eventi. Come progettarli e realizzarli

Questo è un manuale che ha l’ambizione di definire quali sono gli elementi della progettazione, pianificazione e realizzazione di un evento. L’opera affronta non solo i problemi i carattere logistico e organizzativo, ma anche le competenze di comunicazione e di progettazione. È pensato per professionisti della comunicazione d’azienda e del settore eventi, è anche strutturato per funzionare come manuale per lo studio universitario del tema. Numerosi esempi di eventi a supporto.

Gli eventi. Come progettarli e realizzarli di Umberto COllesei Fnracesca Cecchinato e Marta Dalle Carbonare

Sto caricando altre schede...

Il meeting perfetto: La guida definitiva per l’organizzazione di eventi di successo

Fabrizio Cornalba si occupa di formazione dalla metà degli anni Novanta. Fondatore di Meeting Hub, il sito che dal 2013 serve da portare per trovare i posti giusti in cui fare meeting ed eventi, Cornalba ha una vastissima esperienza sull’organizzazione soprattutto di meeting aziendali ed eventi interni. Corsi di formazione, presentazione di prodotti, momenti di incentivazione della forza vendita o dei propri dipendenti, ma anche rapporto con i clienti e i partner del settore b2b. Il punto di forza del libro sta anche nella capacità di raggruppare per tematiche tutti gli aspetti importanti di chi si deve occupare dell’organizzazione di un evento di un meeting.

Il meeting perfetto: La guida definitiva per l’organizzazione di eventi di successo di Fabrizio Cornalba

Sto caricando altre schede...

Organizzare eventi culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico

Un settore molto particolare dell’organizzazione degli eventi è quello degli eventi culturali, che in Italia ha una piega ancora più importante perché si sovrappone a uno dei settori più ricchi e interessanti del turismo, e cioè il turismo culturale. In questo libro, che ha un taglio pratico da manuale adatto a chi vuole fare dell’organizzazione di eventi culturali il proprio mestiere, vengono affrontati sia i temi pratici che quelli di marketing, di sviluppo dell’attività di business e anche la cornice teorica. Dai festival alle feste, dalle azioni performative alle esposizioni e installazioni costruite attorno a luoghi e ricorrenze storiche o no, il manuale affronta un lungo e dettagliato viaggio attraverso le tantissime tipologie di eventi culturali possibili, spiegando come idearli, pianificarli, programmarli ed eseguirli; ma anche come inserirli in una strategia più ampia, come muoversi per lavorare alla creazione di un pubblico, svilupparlo, creare interazione con l’utenza, raccogliere suggerimenti e stimoli. Nel libro c’è anche un test di autovalutazione.

Organizzare eventi culturali. Ideazione, progettazione e gestione strategica del pubblico di Lucio Argano, Alessandro Bollo, Paolo Dalla Sega

Sto caricando altre schede...

The events master. Tecniche, parole, segreti e trucchi del mercato degli eventi

Secondo l’autore questo è il primo vero manuale degli eventi scritto da chi gli eventi li fa veramente. Uno strumento operativo che non è rivolto soltanto a chi aspira ad entrare nel settore, ma anche e soprattutto a chi già ci lavora senza quasi rendersene conto e vuole invece darsi una formazione più strutturata ed efficace. L’autore lavora nel settore da 25 anni ed ha chiara non solo la struttura del settore ma anche a sua evoluzione nel tempo: per questo il libro offre anche una spiegazione chiara di oltre mille termini di uso comune nel settore, quali sono le figure professionali di riferimento, com’è strutturata e come opera una agenzia di eventi, e com’è fatto e com’è strutturato il settore.

The events master. Tecniche, parole, segreti e trucchi del mercato degli eventi di Alfredo Accatino

Sto caricando altre schede...

Il perfetto evento

Pensato per chi deve organizzare eventi di grandi dimensioni, questo snello ma completo manuale spiega quali sono le molteplici varianti possibili di un evento: istituzionale o di prodotto, esclusivo o di massa, di business o culturale. Gli eventi vengono visti come leva per l’attività commerciale e per quella di marketing, capaci anche di trasformare i valori e l’immagine di una azienda, fornendo un’esperienza concreta e vissuta emotivamente dai suoi partecipanti.

Il perfetto evento di Dalia Gallico

Sto caricando altre schede...

Organizzare eventi aziendali

Come ci si deve muovere durante l’organizzazione di un evento? Bisogna avere chiari i punti centrali: le metodologie e caratteristiche per i diversi tipi di eventi organizzati. Il libro ha una buona dose di esempi, suggerimenti, strategie e casi di scuola da studiare per capire come fare. Soprattutto, il suo obiettivo di comunicazione sono le persone che lavorano in azienda e si trovano a gestire compiti più generali ma devono organizzare anche un evento aziendale. Il libro da questo punto di vista è meno didascalico e scolastico, e invece più operativo ma rivolto a un pubblico di persone che non devono diventare manager degli eventi.

Organizzare eventi aziendali. Team building, selezione location, lanci prodotto, cene di gala e molto altro ancora di Michele Bresciani

Sto caricando altre schede...

Event marketing. I grandi eventi e gli eventi speciali come strumenti di marketing

Pensiamo in grande. Pensiamo ai grandi eventi, all’organizzazione di eventi speciali destinati a pubblici numerosi e che rappresentano leve di marketing molto importanti ed efficaci in contesti diversi: il marketing territoriale ed urbano, il marketing turistico. Con questi eventi è possibile aumentare ad esempio i flussi turistici, migliorare il posizionamento di un luogo o di un ente o di un’azienda, cambiare l’attrattività di una destinazione, facendone crescere la notorietà e magari attirando nuovi investimenti e nuovi finanziamenti.

Event marketing. I grandi eventi e gli eventi speciali come strumenti di marketing di Sonia Ferrari

Sto caricando altre schede...

Eventi. Strumenti di comunicazione per le imprese del terzo millennio

Se la strategia è chiara e i bisogni anche, gli strumenti richiedono un approfondimento che, soprattutto nell’ottica di una organizzazione sempre più scientifica e strutturata, porta a creare indicatori e metodologie di valutazione del lavoro. fatto. Il libro di Cozzi è molto ricco. Occorre, secondo l’autore, infatti, conoscere in dettaglio anche gli aspetti abitualmente meno considerati: location, banqueting e gadget, tecnologie, dress code, public speaking, interpreti, inviti, accoglienza e ricettività, rapporto con i media, “ascolto” dei segnali, motivazione e incentivazione, pierre, “qualità”, management 2.0. Il libro ha poi un focus molto forte sul settore MICE, meeting & incentive industry e si candida ad essere un ottimo vademecum per i professionisti, offrendo in buona sostanza una mappa delle cose da fare, utile sia per il debuttante che per l’esperto organizzatore di eventi.

Eventi. Strumenti di comunicazione per le imprese del terzo millennio di P. Giorgio Cozzi

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: