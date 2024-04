È la Settimana dell’Elettronica, ecco gli sconti di GeekMall

Su GeekMall è partita la Settimana dell’Elettronica, un’evento durante il quale saranno scontati per l’appunto decine di prodotti di questa categoria che troviamo generalmente in vendita sul portale.

La promozione si estenderà fino al 26 Aprile e agli sconti già attivi se ne applicano principalmente altri due, ovvero:

un ulteriore 4% tramite il codice RCAJ4WLA 10 € di sconto su ordini superiori a 50 € col codice FYI3B85R

Ci sono comunque anche altri codici particolari che trovate all’interno delle singole schede prodotto, perciò vale la pena accedere alla pagina dell’evento (qui) e dare un’occhiata a cosa bolle in pentola.

Tenete conto che molti sconti sono soggetti al numero di scorte presenti nei magazzini, quindi se il prodotto vi interessa a quel prezzo, non tergiversate oltre.

In questo articolo cogliamo l’occasione per segnalarvi tre diverse promozioni particolarmente rilevanti.

Monitor KTC M27T20

Questo monitor è l’ideale per diverse situazioni, soprattutto adesso che è fortemente scontato. È un pannello da 27 pollici di diagonale, con tecnologia Mini-LED e una risoluzione 2K pari a 2.560 x 1.440 pixel.

La frequenza di aggiornamento è pari a 165 Hz, quindi è ottimo anche coi videogiochi in quanto promette alta fluidità anche nei momenti di gioco più concitati. È dotato delle tecnologie Freesync e G-Sync, ed incorpora due speaker da 2 Watt, con uscita audio integrata.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo il consumo di 90 Watt, il collegamento USB-C oltre ad HDMI, HDR 1000, 1.000 nits, switch KVM integrato e la possibilità di ruotarlo anche in verticale, per visualizzare meglio le pagine web o le righe di codice per i programmatori.

Il monitor KTC M27T20 costa 549 € ma al momento è scontato a 369 €, perciò risparmiate già 180 €. Col codice K3JTEZUE tuttavia risparmiate altri 10 €, pagandolo perciò 359 €.

Incisione laser Mecpow X5 Pro

Per gli hobbisti questa macchina promette meraviglie: usa una testina laser da 33 Watt che in una sola passata riesce a tagliare pannelli in legno di balsa da 15 mm, oppure in acrilico nero da 12 mm, o in acciaio inossidabile da 0,1 mm.

Può anche incidere svariati materiali alla velocità di 28.000 mm / min (circa 466 mm al secondo) ed è dotato di un sistema di assistenza dell’aria automatico, in modo da eliminare sul nascere eventuali sbavature.

L’area di lavoro è di 60 x 60 centimetri e si può controllare tramite app, WiFi, e in offline caricando i progetti in una microSD.

La macchina ad incisione laser Mecpow X5 Pro costa 999 € ma al momento è scontata a 749 €, perciò risparmiate già 250 €. Col codice MRDIYX5PRO tuttavia risparmiate altri 50 €, pagandola perciò 699 €.

BAYU kit auto

Questo invece è un kit di accessori da tenere in auto: è un cinque-in-uno che può diventare indispensabile per molti, grazie alle sue molteplici possibilità d’uso.

È innanzitutto una batteria d’emergenza: dispone infatti di 19.200 mAh di energia che oltre ad alimentare le sue varie funzioni, possono essere prelevati per ricaricare un cellulare o un altro dispositivo sfruttando l’uscita USB-C oppure la piastra di ricarica wireless da 15 Watt.

È anche un’idrante per lavare l’auto: emette un getto d’acqua a 200 PSI con autonomia di 40 minuti, e in dotazione c’è sia il serbatoio da 10 litri, sia un tubo lungo 5 metri.

Si trasforma anche in aspirapolvere per auto, con potenza di aspirazione pari a 19.000 Pa.

Diventa anche compressore con potenza massima 150 PSI.

E infine è anche una torcia da 1.600 lumen.

Il kit auto BAYU costa 579 € ma al momento è scontato a 169 €, perciò risparmiate già 410 €. Col codice pqkmYJCS tuttavia risparmiate altri 20 €, pagandolo perciò 149 €.

Per tutte le altre promozioni vi rimandiamo alla pagina dell’evento.

