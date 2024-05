La minitorcia con super autonomia che si ricarica come gli Airpods, sconto a 89,99€

Per avere una torcia elettrica che resta accesa per 190 giorni delle due l’una: o la tenete collegata all’alimentatore o comprate la Olight Baton 4 che fa miracoli con la sua custodia stile Airpods e oggi costa 89,96 € in offerta speciale.

Quella di cui parliamo è una torcia tascabile come nessun altra in circolazione e questo per tantissimi motivi. Cominciamo dal più singolare.

Olight Baton 4 si usa come una normale torcia elettrica con vari livelli di potenza, da 0,5 lumen fino a ben 1300 lumen, ma non si ricarica come tutte le altre. Usa invece uno scatolino simile a quello, appunto, degli Airpods ma che si apre come se fosse un accendisigari Zippo. Una volta usata per il tempo necessario, si infila nella custodia che provvede a ripristinare la batteria, ma volendo la si può usare anche senza toglierla dal dock di ricarica.

Grazie a questa particolarità, è possibile moltiplicare per cinque volte la batteria della Olight Baton 4 e avere un’autonomia enorme. Anche dando per scontato che i 190 giorni pubblicizzati sono riferiti alla non troppo utile modalità “Moon” (solo 0,5 Lumen), i dati che possiamo ricavare dalle altre potenze sono molto interessanti perché, come detto, li possiamo moltiplicare per 5 grazie.

Qualche esempio: ad uno standard medio 300 lumen possiamo tenere accesa la torcia complessivamente per sette ore e mezza (73 minuti per carica), all’ottimo livello di 600 lumen si può usare la torcia per 42 minuti.

Da notare che, come detto, la torcia può essere usata anche mentre sta nel suo dock. Questo permette di raggiungere esattamente questo minutaggio e senza necessità di ricarica.

Per quanto riguarda la potenza, la Olight Baton 4 come detto può arrivare addirittura a 1300 lumen che, benché disponibile per nove minuti in tutto (autonomia stimata della batteria interna e custodia di ricarica), è una potenza elevatissima per una torcia lunga solo sei centimetri e che pesa poco più di mezzo etto. La distanza massima del fascio di luce arriva fino a 170 metri.

Tra le altre caratteristiche

Tripla lente

Cinque livelli di potenza: Turbo, High, Medium, Low, Moon

Modalità strobo

Certificata IP8 (immersione in acqua fino ad un metro)

Corpo in alluminio anodizzato

Ricarica con USB-C

Led con carica percentuale della batteria

Funzione Power Bank (5000 mAh)

Tempo di ricarica della torcia: un’ora

Tempo di ricarica del dock: 3 ore

In commercio non ci risulta niente di simile alla Olight Baton 4, certamente non esiste nulla di qualità paragonabile, per dimensioni coniugate alla potenza e al fatto che qui abbiamo anche la custodia di ricarica.

La torcia costerebbe 120 €, ma grazie ad un’offerta del giorno la pagate solo 89,99€. Un prezzo eccellente per la tipologia di questo accessorio.