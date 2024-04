Trapano-avvitatore Bosch con ricco kit fai da te, solo 80€ con coupon

L’affare giusto per chi vuole un piccolo set per il fai da te in casa è su Amazon: il kit che include il trapano avvitatore Easydrill 1200, Questo pacchetto ottimo per l’uomo o la donna di casa che “non devono chiedere mai” (aiuto), costa grazie ad un coupon solo 80€.

Stiamo parlando, appunto, di un set costruito intorno ad un’accessorio come Easydrill 1200 che è una via di mezzo tra un potente avvitatore a batteria e un piccolo trapano capace di fare lavori leggeri e «andare dritto al punto», come dice Bosch,

Offre preselezione della coppia con 20 posizioni di regolazione, una posizione di foratura e ingranaggi a 2 velocità che forniscono potenza e velocità ideali per qualsiasi applicazione. Una minitorcia a LED incorporata illumina il pezzo in lavorazione, garantendo ottima visibilità con qualsiasi condizione di lavoro.

A differenza dei semplici avvitatori ha un mandrino autoserrante consente una rapida e semplice sostituzione dei bit ed è perfetto per avvii rapidi in progetti che richiedono attività di avvitamento o foratura nel legno, nel metallo e nella plastica.

Ecco alcuni dati tecnici utili per comprendere le potenzialità di utilizzo

Diametro viti fino a 6 mm

Diametro foro nell’acciaio 8 mm

Diametro foro nel legno 20 mm

Mandrino autoserrante 10 mm

Coppia di serraggio max. 30 Nm

Se si vuole fare il confronto con un avvitatore molto popolare come IXO 7 che abbiamo presentato altre volte in sconto, siamo in una categoria completamente differente. Non solo può essere usato come trapano ma ha anche una potenza decisamente superiore. IXO 7 è infatti consigliato per viti fino a 5mm e ha una coppia di serraggio di fino 5,5 Nm.

Come abbiamo accennato, oltre a questo, qui abbiamo un pacchetto completo che include non solo Easydrill 1200 ma anche

caricabatterie e batteria da 2,0 Ah 12V della serie POWER FOR ALL

da 2,0 Ah 12V della serie POWER FOR ALL set di bit di avvitatura da 32 pezzi

da 32 pezzi kit p unte trapano per metallo (6 pezzi)

(6 pezzi) kit punte trapano legno ( 5 pezzi)

( 5 pezzi) borsa semirigida

Il prezzo è davvero conveniente. Basta pensare qui siamo ad 80€ grazie allo sconto e al codice e il solo avvitatore con batteria e caricabatterie costerebbe 99,99€. Il Set di avvitatura originale Bosch costa (scontato) su Amazon 15€ e punte simili a quelle proposte costano non meno di 10 euro, quindi altri 20 euro. La borsa non è in vendita ma prodotti simili non originali Bosch costano almeno 15 euro.

Amazon vi offre tutto questo ad un prezzo di 95€ che diventano 80€ se si applica il codice sconto.

