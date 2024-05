Ecco le funzionalità AI in arrivo per Safari con iOS 18

Con iOS 18 – sistema operativo per iPhone che sarà presentato in anteprima a giugno, nell’ambito dell’annuale conferenza sviluppatori – Apple punterà molto sull’Intelligenza Artificiale, con varie novità specifiche richiamabili dal sistema operativo e dalle app di serie.

Stando a quanto riferisce il sito Appleinsider, in Safari vedremo una serie di miglioramenti di tipo estetico ma anche una serie di strumenti che affiancheranno l’utente con nuove funzionalità; tra queste:

“Ricerca intelligente”, uno strumento che sfrutta l’AI on-device (direttamente sul dispositivo) per consentire di identificare argomenti-chiave e frasi da pagine web, permettendo di ricavare ad esempio un sunto automatico.

Uno strumento “web eraser” (cancellino per il web) per eliminare facilmente elementi indesiderati mostrati nelle pagine web. L’eliminazione di elementi indesiderati da una pagina web è permanente (Safari tiene conto della scelta dell’utente anche alla successiva visita del sito) fino a quando non si sceglie di annullare le modifiche.

Un nuovo menu di accesso rapido richiamabile dalla barra degli indirizzi permetterà di consolidare varie funzionalità ora disponibili nel pannello condivisione offerte insieme a nuovi strumenti dedicati.

Safari per iOS, iPadOS e macOS diventeranno ancora più simili tra loro ed è probabile che molte delle funzioni IA saranno disponibili anche su macOS 15, la futura versione del sistema operativo Mac (anche questa dovrebbe essere una delle novità presentata alla WWDC24).

A inizio aprile 2024 sono circolate voci di un assistente per Safari che dovrebbe permettere di richiamare vare funzionalità usando un assistente che tiene conto della privacy. Altre indiscrezioni circolate in precedenza hanno riferito del possibile arrivo di una funzione di “ricerca visuale” che dovrebbe consentire all’utente di ottenere informazioni su un prodotto, partendo dal click su una immagine, una novità che però dovrebbe arrivare non subito ma successivamente.

La scorsa settimana il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha confermato che con iOS 18 ha intenzione di rivedere molti aspetti di app di serie quali Note, Mail, Foto e Fitness. Ne sapremo di più a breve, con l’apertura della e Worldwide Developers Conference (WWDC) che quest’anno si terrà online dal 10 al 14 giugno 2024.

A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza.