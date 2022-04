E3 2022, la più importate fiera di videogiochi è cancellata

Quest’anno non ci sarà E3 edizione 2022, sigla di Electronic Entertainment Expo, la più grande e importante fiera al mondo dedicata ai videogiochi. Inizialmente la notizia è stata diffusa con un tweet pubblicato da Will Powers, PR per il produttore di periferiche di gioco Razer: successivamente la cancellazione è stata confermata e resa ufficiale dalla società che organizza l’evento.

Lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto un’e-mail che affermava che l’evento digitale di quest’anno è stato annullato. A riportare inizialmente la notizia è stata la redazione di IGN, specificando di aver anche visualizzato in modo indipendente l’e-mail di conferma della cancellazione dell’evento E3 2022.

La fiera dei videogiochi e l’evento di marketing erano previsti in formato fisico quest’anno. Tuttavia, a gennaio, l’E3 è stato ancora una volta riformulato in edizione digitale a causa della pandemia. Adesso l’evento digitale è stato completamente cancellato.

Negli ultimi anni ci sono state crescenti preoccupazioni per il destino dell’E3. La pandemia di COVID-19 continua ad avere un impatto su manifestazioni ed eventi con presenza in persona, rendendo poco attraente la prospettiva di un evento molto grande e notoriamente affollato.

La scorsa settimana, un certo numero di professionisti del settore dei videogiochi ha riferito di essere risultati positivi al COVID-19 dopo aver partecipato alla Game Developers Conference a San Francisco. Oltre alle preoccupazioni per la pandemia, gli editori di videogiochi nel tempo si sono sempre più ritirati dall’E3 a favore dell’hosting di propri eventi online, come le vetrine Direct di Nintendo, EA Play Live e State of Play di Sony.

Ad ogni modo, secondo un tweet di Stephen Totilo di Axios, l’ESA ha dichiarato che l’E3 tornerà nel 2023, con una vetrina rinvigorita pronta a celebrare nuovi ed entusiasmanti videogiochi e innovazioni del settore. L’edizione E3 2023 dovrebbe essere sia un evento online che fisico.

