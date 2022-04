DJI Mini 3 Pro trapela in rete prima della presentazione

Trapelano le prime informazioni su DJI Mini 3 Pro, il prossimo drone atteso del noto costruttore, dotato di alcuni aggiornamenti sostanziali rispetto al suo predecessore non Pro, tra cui sensori per evitare gli ostacoli e una batteria più grande.

Gli indizi arrivano tramite alcune immagini trapelate in rete, affiancate da un video del nuovo presunto drone, come riferito anche da TechRadar. A pubblicare il materiale è stato Jasper Ellens su Twitter. Se le immagini dovessero essere vere, il drone avrebbe due grandi sensori sulla parte anteriore per aiutare a evitare gli ostacoli, così come due sensori rivolti verso il basso per prevenire collisioni a terra. Da notare, che l’attuale DJI Mini 2 ha solo sensori di rilevamento del suolo.

In termini di fotocamera, le anticipazioni mostrano un obiettivo con un’apertura massima di f/1.7, che dovrebbe comportare un’immagine più luminosa e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione rispetto all’obiettivo f/2.8 del DJI Mini 2. La fotocamera è montata su un giunto cardanico a tre assi ridisegnato che viene posizionato su un lato, consentendo potenzialmente agli utenti di girare video verticali adatti per la pubblicazione su piattaforme social.

Il DJI Mini 3 Pro potrebbe avere un tempo di volo leggermente più lungo, considerando che le indiscrezioni parlano di una batteria aggiornata da 2.453 mAh. Per fare un confronto, il DJI Mini 2 ha una batteria da 2.250 mAh e un tempo di volo di 31 minuti, quindi è lecito aspettarsi un piccolo miglioramento nell’autonomia di questo Mini 3 Pro.

Nonostante gli aggiornamenti, DJI Mini 3 Pro manterrà ancora il suo peso inferiore a 250 grammi, consentendo agli utenti di farlo volare senza patentino. Non è chiaro se il DJI Mini 3 Pro abbandonerà il suo prezzo entry-level per un listino superiore, né se DJI prevede di rilasciare anche un modello non Pro.

Rimangono ancora molte domande sul presunto drone – come il frame rate dei video o il supporto Ocusync 3.0 – ma le risposte non dovrebbero essere poi così lontane, considerando che l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire già entro le prossime settimane.

A marzo il costruttore ha presentato DJI Matrice 30, un drone professionale in grado di volare in qualsiasi scenario e condizione climatica. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di DJI si trovano a questo indirizzo.