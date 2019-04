Earth Day 2019, negli Apple Store laboratori creativi per immaginare un mondo migliore

Creatività e attenzione al pianeta Terra corrono insieme nelle celebrazioni di Apple per l’Earth Day 2019: in occasione della Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile, Apple propone – accanto ai tradizionali appuntamenti di sensibilizzazione sulla sostenibilità e i cambiamenti climatici e dopo aver presentato un video mozzafiato sul pianeta terra visto con iPhone XS– laboratori creativi e proposte di sessioni per gli insegnanti “Everyone can create” per invitare i giovani a immaginare un mondo migliore.

La Giornata della Terra quest’anno non sarà soltanto, dunque, l’occasione per Apple per mettere in luce il proprio impegno per la protezione dell’ambiente, con un rapporto di sostenibilità, aggiornamenti del programma di riutilizzo delle risorse ed eventi pensati per aumentare la consapevolezza della fragilità della natura. Ma Cupertino estende negli Store in tutto il mondo il programma educativo, sperimentato lo scorso anno durante le sessioni Today at Apple a San Francisco.

Apple ha scelto in occasione dell’Earth Day 2019 di stringere una collaborazione con l’illustratore e scrittore Oliver Jeffers, con cui ha progettato l’attività educativa “Everyone can create – Tutti possono creare”: un ebook gratuito pensato per gli insegnanti che desiderano proporre lezioni dedicate alla Giornata per la terra.

Le sessioni proposte nell’ebook “Everyone can create – Tutti possono creare” incoraggeranno gli studenti a fotografare il mondo che li circonda e a usare le applicazioni per disegnare con iPad il mondo come lo sognano. Apple invita a condividere le creazioni sui social utilizzando l’hashtag #EveryoneCanCreate.

This #EarthDay, we’re encouraging students to draw the 🌎 the way they want to see it. Watch how artist/author @OliverJeffers uses the environment as a canvas to sketch the world he imagines, then share creations you make in class using #EveryoneCanCreate. https://t.co/StboW3iy21 pic.twitter.com/JXgUnkTyAC — Apple Education (@AppleEDU) 15 aprile 2019

Oliver Jeffers ha creato libri illustrati per bambini e opere d’arte esposte nei musei di tutto il mondo e tutte indagano i modi in cui la mente umana comprende e immagina il mondo. Jeffers sta collaborando con Apple per creare una versione animata del suo libro Here We Are.

Negli Store di San Francisco, Chicago, Brooklyn, Parigi, Singapore, Londra, Dubai e Milano, Apple ospiterà anche eventi esclusivi per il Today at Apple con un’attenzione particolare alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, sulla sostenibilità e su uno sguardo positivo verso il futuro. Ecco, di seguito, il calendario disponibile aggiornato al 19 aprile 2019.

Apple Piazza Liberty, Milan

Apple Union Square, San Francisco

Apple Michigan Avenue, Chicago

Apple Williamsburg, Brooklyn

Apple Champs-Élysées, Paris

Apple Orchard Road, Singapore

Apple Regent Street, London

Apple Dubai Mall, Dubai