L’easter egg di Google per “Il mago di Oz” incanta il Web

Le scarpette rosse, battute tre volte, possono esaudire la volontà di Dorothy e lo fanno anche nel web grazie a Google, che ha creato un easter egg per celebrare gli 80 anni del film.

L’easter egg è una sorpresa quasi onirica, che vuole far provare per un istante a chi digita come ci si sente ad essere trasportati nel magico mondo di Oz. Google ha creato l’easter egg (non il primo dedicato al grande Cinema) il 25 agosto 2019, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’uscita nelle sale della pellicola “Il mago di Oz” di Victor Fleming, tratta dal romanzo per ragazzi “The Wonderful Wizard of Oz” di L. Frank Baum, pubblicato nel 1900.

Digitando il titolo “Il mago di Oz” e cercandolo sul motore di ricerca, compaiono sulla destra le scarpette magiche di Dorothy. Clicclando sulle inconfondibili scarpette, come per magia si sente la frase “There’s no place like home” con la voce di Judy Garland, che interpretava nel film del 1939 proprio la piccola Dorothy.

Subito dopo, mentre la schermata del motore di ricerca ruota, compare al posto delle scarpette l’immagine del tornado, lo stesso che nel film trasportava i protagonisti nel regno di Smeraldo, e poi quella della casetta. Cambiano anche i colori della schermata: dal colore cui siamo abituati si passa al bianco e nero, poi ad una tonalità seppia e di nuovo a colori.

L’easter egg dedicato al Mago di Oz è disponibile nel motore di ricerca sia per desktop sia per mobile.

Il film, considerato un classico della storia del cinema, è noto anche per la colonna sonora: la canzone Over the Rainbow, interpretata dalla Garland e scritta da E.Y. Harburg e Harold Arlen, è stata reinterpretata da molti artisti. “Il Mago di Oz” di Victor Fleming si può acquistare su Amazon in Blu-Ray o DVD a partire da questo link.

Il racconto del viaggio di Dorothy, l’Omino di Latta, lo Spaventapasseri e il Leone Codardo, direttamente dalla penna dell’autore, L. Frank Baum, può essere una lettura appassionante per i bambini e i ragazzi (l’età consigliata è dai 9 ai 12 anni) e si può rileggere insieme ai bambini in età prescolare. Il libro si trova a pochi euro su Amazon: a partire da questo link si trovano diverse versioni del romanzo, in lingua originale e traduzioni, dell’opera che ha ispirato il film “Il mago di Oz” che quest’anno compie 80 anni.

