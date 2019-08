Ecco come funziona Alexa con le TV LG SmartThinQ: domotica in salotto

I TV LG 2019 SmartThinQ guadagnano tutti la possibilità di interagire, oltre ad Assistente Google, anche con Alexa mentre i modelli che lavorano con Homekit e Airplay sono per il momento in numero più ridotto.

Ma come funziona Amazon Alexa sui TV LG? Come si attiva sul TV e nel sistema Amazon? Che benefici porta? Quali sono le opzioni controllabili vocalmente? Come interagisce il TV con la domotica collegata ad Alexa?

Cerchiamo di rispondere a tutte le domande in questo articolo che crescerà nelle prossime settimane man mano che faremo nuove scoperte e ci saranno nuove implementazioni funzionali.

Qui sotto un particolare del telecomando con microfono di un TV LG 2019 con il tasto di Prime Video che funziona anche da sistema di attivazione delle automazioni Alexa.

I TV LG Compatibili con Alexa

La compatibilità di Alexa avviene attraverso il software montato sui TV e l’attivazione di una skill specifica di LG.

La skill LG SmartThinQ – Basic supporta le TV LG Smart TV (2019 LG ThinQ AI TV) nel nostro paese.

I seguenti modelli 2019 LG ThinQ AI TV sono compatibili con Amazon Alexa:

TV OLED R9, Z9, W9, E9, C9, B9;

TV Nanocell delle serie SM99xx, SM98xx (modelli da 55″,65″), SM90xx (modelli da 49″,55″,65″,75″), SM86xx (modelli da 49“,55“,65“), SM85xx, SM82xx (modelli da 49“,55“,65”), SM80xx;

TV Led 4K delle serie: UM76xx, UM75xx, M74xx, UM73xx, UM71xx, LM63xx, LM55xx.

Il collegamento ai dispositivi per il controllo vocale funziona solo con il sistema operativo webOS 4.5 (2019 webOS TV): Per verificare la versione del sistema operativo, andare a Impostazioni > Generale > Informazioni sulla TV > Informazioni TV)

Aggiornate sempre la TV all’ultimo firmware disponibile collegandola ad Internet o meglio al vostro router tramite cavo Ethernet o Wi-Fi ed eseguendo il controllo dell’aggiornamento dalle informazioni sul TV.

Per integrare i due mondi prima cosa bisogna avere ovviamente un account con Alexa e/o Amazon Prime e installare la App di Alexa sul proprio cellulare. NON è necessario avere un dispositivo Amazon Echo installato.

Si può accedere al collegamento tra l’account Amazon e LG in diversi modi.

Il primo è creare un nuovo Account LG da Impostazioni > Generale > Gestione account dalla LG TV oppure dall’app mobile LG SmartThinQ o, come abbiamo fatto noi, usare l’account Amazon Prime per autorizzare la TV.



Una volta installata l’App Alexa sullo smartphone (iPhone o Android) bisogna cercare la skill “LG SmartThinQ – Basic” e installarla in questo modo.

1.Per webOS 4.5, aprire il menu “Collegamento ai dispositivi per il controllo vocale” da Impostazioni > Connessione a LG TV.

2. Seguire le indicazioni per accedere all’account LG o all’account Amazon e selezionare il nome della TV.

3. Andare all’app Alexa sul cellulare per abilitare la skill “LG SmartThinQ – Basic” e collegare gli account.

4. Tornare alla TV per completare la configurazione.

Cosa si può fare con la skill “LG SmartThinQ – Basic”?

Una volta abilitata la skill, è possibile controllare la TV con i comandi vocali:

TV: Accendi/Spegni, Controlla volume, Attiva/disattiva audio, Cambia canale, Cambia ingresso (Solo HDMI), Controlla riproduzione video

Questa è la lista dei comandi vocali di controllo TV disponibili quando la TV è connessa ad internet:

Alexa, accendi/spegni TV

Alexa, alza/abbassa volume su TV

Alexa, metti in muto TV

Alexa, canale successivo/precendente su TV

Alexa, cambia ingresso su HDMI1 su TV

Ovviamente i comandi possono essere impartiti da un dispositivo Amazon Echo o compatibile o dal microfono di uno smartphone abilitato.

Come gestire la domotica Alexa dal TV LG

Come abbiamo detto però è possibile attivare i dispostivi collegati ad Alexa in casa direttamente dalla TV scegliendo Alexa dalla barra in basso delle App di Web OS oppure tenendo premuto per la durata del comando il pulsante “Amazon Prime” sul telecomando: l’azione attiverà il logo di Alexa in basso a destra.

E’ possibile anche creare delle routine come quella che vedete qui sotto: “musica di sottofondo” che attiva una stazione su Amazon Music (“Jazz relax”) sul TV Salotto, imposta il volume, la durata dell’azione (45 minuti), accendi una luce Hue in salotto e imposta colore, luminosità.

In pratica non solo la TV potrà essere comandata a voce da Alexa ma potrà servire da centro di controllo per la musica in casa (anche su diversi speaker) anche senza uno speaker smart di Amazon.

Nei prossimi giorni sperimenteremo altre opzioni dei TV LG con Alexa e ve ne daremo conto su questa pagina.

Tra le cose interessanti che possiamo appuntare:

visto che per attivare Alexa bisogna premere un pulsante apposito sul telecomando il sistema non è sempre all’ascolto e questo permette un buon primo livello di privacy in un ambiente molto trafficato come il salotto.

Alle domande che facciamo Alexa risponde sempre in modalità Audio ma se chiediamo che tempo che fa domani avremo una schermata tipica dei modelli Alexa con video con le previsioni illustrate.

Non è possibile visualizzare sul TV una scena ripresa da una telecamera collegata via Alexa

Tutte le notizie sui prodotti LG le trovate in questa sezione di macitynet. Qui trovate notizie e tutorial e recensioni su Amazon Alexa.