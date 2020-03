Nuovi iMac 2020 e Mac mini 2020 previsti in arrivo a breve

Le novità in cantiere a Cupertino sono così numerose che, coronavirus permettendo, molti ritenevano possibile fino a pochi giorni fa un keynote Apple il 31 marzo per introdurle tutte o quasi: in queste ore la lista dei desiderata marchiati Apple si allunga ulteriormente perché per la prima volta vengono anticipati anche nuovi iMac 2020 e Mac mini 2020.

Purtroppo non viene fornito alcun dettaglio sulle specifiche attese per i due computer desktop di Cupertino, salvo una fugace indicazione che sono previsti «Presto» in arrivo. Indicazione temporale che porta ancora una volta a pensare a un rilascio entro marzo o comunque entro la primavera. La macchina più bisognosa di un refresh è Mac mini aggiornato l’ultima volta nel 2018 con processori fino a 6 core Intel di ottava generazione, porte USB e anche la nuova colorazione grigio siderale.

Invece il computer tutto in uno come proposto oggi è stato aggiornato a marzo 2019 con processori Intel core di nona generazione e processori grafici AMD Radeon Pro Vega. L’anticipazione, anche se completamente priva di indicazioni sulle specifiche, è da prendere in considerazione perché proviene da CoinX, come si firma l’utente Twitter che in passato ha previsto correttamente i nomi di iPhone XS, XS Max e iPhone XR prima di tutti, così come di altre anticipazioni poi tutte confermate. Considerando che nessuno finora ha menzionato mai un aggiornamento di queste due macchine, è lecito prevedere iMac 2020 e Mac mini 2020 con design sostanzialmente identico ma con hardware e componenti aggiornate.

iMac/Mac mini 🔜 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

Per quanto riguarda il lungo elenco delle novità Apple attese entro primavera si parla da mesi e mesi di iPad Pro 2020, nuovo MacBook Pro 13” (o forse anche da 14″), iPhone SE 2 o iPhone 9 economico, AirTag e molto altro ancora. Ma vista la moria di eventi e conferenze per Coronavirus, è molto più probabile che invece di un keynote Apple sceglierà per una presentazione alternativa o tramite comunicati stampa e interviste a numero limitato.