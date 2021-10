Ecco le novità di Samsung alla conferenza per sviluppatori SDC21

Samsung Electronics ha tenuto la Samsung Developer Conference 2021 (SDC21) nei giorni scorsi, dando vita alla prima conferenza virtuale di sviluppatori dell’azienda. Samsung ha evidenziato il suo approccio all’innovazione incentrato sul consumatore, ed ecco cosa ha mostrato durante l’ente.

In particolare, la SDC21 si è incentrata sui progressi nell’intelligenza artificiale, nell’IoT e nella sicurezza. Per questo, Samsung ha spiegato nel dettaglio i suoi piani per rafforzare tecnologie core della piattaforma come Bixby, SmartThings e Samsung Knox. Durante l’evento il colosso ha annunciato miglioramenti a Bixby, che ora utilizza l’intelligenza artificiale sul dispositivo e reti neurali per elaborare i comandi direttamente sui dispositivi, restituendo così risposte fino al 35% più veloci.

Per gli sviluppatori, Samsung ha anche annunciato la Bixby Home Platform, che funge da strato intelligente tra l’elaborazione del linguaggio naturale di Bixby e SmartThings. Samsung ha fatto anche annunci in merito a SmartThings, incluso il modo in cui la piattaforma sarà completamente integrata con Matter, il più recente standard di compatibilità per la smart home.

Come già preannunciato nei giorni scorsi, anche il software SmartThings Hub sarà integrato nel portafoglio di prodotti Samsung, che include Samsung Smart TV e frigoriferi Family Hub.

Durante il keynote della SDC21, Samsung ha anche delineato i suoi principi sulla privacy alla SDC21, evidenziando i tre pillar che guidano tutta l’innovazione in azienda: protezione, scelta e trasparenza.

Tizen per Smart TV

Uno dei pilastri della presentazione è stato il sistema operativo Tizen, alla base di una nuova esperienza per Smart TV. Tra i nodi centrali la partnership con Google per consentire agli utenti di usufruire di videochiamate migliori sui TV tramite le funzioni di messa a fuoco e zoom abilitate per l’intelligenza artificiale. Ancora, l’arrivo di Samsung Health su Smart TV e un Gaming più realistico grazie all’HDR10+, con impostazioni automatizzate per bassa latenza e calibrazione HDR.

Per le aziende, Samsung lancerà Tizen for Business, con supporto a lavagne elettroniche interattive nelle scuole, chioschi nei centri commerciali e display in ristoranti, aeroporti e metropolitane. Con i nuovi portali di gestione, le aziende potranno eseguire il monitoraggio in tempo reale e controllare le schermate da remoto, applicando facilmente le impostazioni a più dispositivi con un semplice tocco.

Ecosistema Galaxy

Alla SDC21 Samsung ha presentato la nuova One UI 4, l’ultima versione della sua interfaccia utente per dispositivi mobili, che fornirà nuovi livelli di personalizzazione e che combina le principali funzionalità di privacy e sicurezza con le opzioni che consentono agli utenti di personalizzare le autorizzazioni.

Samsung ha mostrato la One UI 4 agli sviluppatori durante l’evento, in particolare per i dispositivi foldable come Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Grazie a One UI 4, gli utenti saranno in grado di utilizzare funzionalità come la modalità Flex e Multi-Active Window.