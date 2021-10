Facebook – Meta vuole il suo Apple Watch, la foto

Meta – il nuovo nome dell’azienda sotto i cui cappello è incluso Facebook – sta lavorando dall’inizio di quest’anno su uno smartwatch che dovrebbe competere con Apple Watch (qui la recensione di Apple Watch Serie 7). A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg spiegando che il dispositivo da polso dell’azienda di Mark Zuckerberg, integrerà una o probabilmente due fotocamere, rivelando anche immagini scoperte all’interno dall’app per iOS dedicata – Facebook View – sfruttata per controllare gli occhiali recentemente annunciati, creati in collaborazione con Ray Ban.

Secondo Gurman – generalmente molto affidabile nel riportare notizie sul mondo Apple – Facebook ha in programma il lancio del nuovo dispositivo da polso per il prossimo anno, anche se una data precisa non è stata ancora stabilita. “L’immagine mostra un orologio con schermo e involucro leggermente curvo sui bordi”, scrive Gurman. “La fotocamera frontale, simile a quella che si vede sugli smartphone, sembra essere collocata sulla parte superiore del display e nella parte destra è presente un pulsante di controllo per l’orologio”.

Precedenti indiscrezioni sullo smartwatch di Meta – Facebook hanno fatto riferimento alla possibilità di scollegare la cassa e sfruttare due fotocamere per scattare foto e girare video da condividere ovviamente su Facebook, Instagram e WhatsApp. Secondo Gurman l’orologio offrirà funzionalità simili a quelle di Apple Watch. La multinazionale di Cupertino, a suo dire, prevede l’introduzione di nuovi Apple Watch per il prossimo anno, gli Apple Watch Series 8.

Mark Zuckerberg ha riferito che il cambio del nome è un elemento che dovrebbe riflettere “la centralità del metaverso”, qualcosa in grado di “catturare meglio la realtà di Facebook” che include Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma Horizon VR e altro. «Siamo visti come un social media ma nel nostro DNA siamo una società che costruisce tecnologia per connettere le persone», augurandosi che nel tempo l’azienda possa esseare vista “come una società di metaverso”, affermando che questo raggiungerà un miliardo di persone nel prossimo decennio. Il cambio del nome è stato recepito anche a Wall Street, dove dal primo dicembre Facebook sarà scambiata con il ticker MVRS.

Qui i dettagli sul cambio di nome di Facebook in Meta. Negli scorsi giorni Zuckerberg ha indicato la privacy di Apple come una delle ragioni del rallentamento della crescita fatturato e utili di Facebook.