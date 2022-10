Ecoflow Serie River 2, power station portatili a prezzi abbordabili

EcoFlow, specializzata in soluzioni energetiche ecocompatibili, presenta la serie River 2, gamma di prodotti entry level che comprende tre diversi modelli di power station portatili con capacità inferiore a 1 kWh.

Ricaricabili all’80% in soli 48 minuti e caratterizzati da una lunga durata, i nuovi prodotti rappresentano secondo il costruttore la soluzione di alimentazione più economica della categoria, per fornire energia affidabile per stili di vita in movimento e backup di emergenza in casa.

I tre modelli della serie EcoFlow River 2, River 2 Max e River 2 Pro – sono caratterizzati da batterie LFP avanzate e pesano solo 3,5 kg, per garantire un’alimentazione portatile più semplice e sicura. Con prezzi a partire da 299€ e un ciclo di vita utile del prodotto sei volte superiore alla media del settore, la serie River 2 offre un alto valore a lungo termine nei generatori portatili.

Energia portatile con ricarica super veloce

Grazie alla tecnologia X-Stream di EcoFlow, la serie River 2 si ricarica in media cinque volte più velocemente rispetto ai prodotti simili sul mercato. Il modello standard River 2 può ricaricarsi dallo 0 al 100% in soli 60 minuti, mentre River 2 Pro, il modello con la capacità maggiore, si ricarica completamente in soli 70 minuti. Di conseguenza, gli utenti possono disporre di energia elettrica durante viaggi o incontri tra amici, anche se organizzati all’ultimo minuto.

In alternativa, la serie River 2 può essere caricata tramite energia solare – un modo semplice per perseguire uno stile di vita più ecocompatibile, utilizzando energia gratuita. Con un ingresso solare massimo di 220 W, la serie RIVER 2 può essere completamente ricaricata in sole 3 ore utilizzando i pannelli solari portatili del costruttore.

Lunga durata, fino a quasi 10 anni

Tutti e tre i modelli della serie RIVER 2 sono dotati di batterie LiFePO4 (LFP) di ultima generazione e di lunga durata. Rispetto a una media del settore di 500 cicli, i generatori della serie RIVER 2 garantiscono una durata sei volte maggiore, con 3.000 cicli nella vita utile del prodotto, consentendone l’utilizzo una volta al giorno per quasi 10 anni.

Le batterie LFP offrono un’uscita più sicura e affidabile e possono sopportare temperature estreme, rendendo quindi possibile l’utilizzo della serie RIVER 2 anche in condizioni meteo avverse. Inoltre, tutti i modelli EcoFlow River 2 offrono una garanzia di 5 anni per una tranquillità a lungo termine.

Per rendere più accessibili le sue soluzioni energetiche ed ecocompatibili, EcoFlow propone i nuovi modelli della serie River 2 a prezzi fino al 34% più economici rispetto a quelli dei prodotti precedenti. Con fasce di prezzo comprese tra 299€ per River 2 e 799€ per il modello Pro da 800 Wh, la serie rappresenta una soluzione entry level a un prezzo iniziale accessibile. Tenendo conto della lunga durata delle batterie, la spesa si riduce anche nel tempo perché richiedono meno sostituzioni.

EcoFlow River 2, modelli prezzi e disponibilità

EcoFlow River 2, River 2 Max e River 2 Pro saranno disponibili a partire dal 9 novembre 2022 sul sito del costruttore e anche nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

