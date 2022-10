WhatsApp non funziona, Aggiornato, problema risolto

Si sono registrati alcuni problemi sporadici nella giornata di lunedì 24 ottobre, risolti in breve tempo, ma a partire da circa le nove di mattina in Italia di martedì 25 ottobre le segnalazioni di problemi e malfunzionamenti di WhatsApp hanno subito una brusca accelerazione: il servizio di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook) non funziona per milioni di utenti nel mondo. Questo articolo è stato aggiornato per segnalare la risoluzione del problema.

Infatti il mancato invio o ricezione dei messaggi interessa non solo l’Italia ma anche gli USA e sembra altre nazioni del mondo. Un problema non secondario tenendo presente che ormai WhatsApp è utilizzato da oltre due miliardi di persone nel mondo ogni mese, la maggior parte delle quali ormai dà per scontato che il servizio sia online e funzionante.

Il volume delle segnalazioni da parte degli utenti e l’estesa area geografica interessata, lascia sospettare che possa trattarsi di un problema grave. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato nel 2021 quando tutti i servizi di Meta, quindi non solo WhatsApp, ma anche Instagram, Messenger, Facebook e Oculus sono risultati fuori servizio per circa 6 ore prima di essere ripristinati.

Sia su iPhone che per Android l’app WhatsApp tenta di collegarsi ai server del servizio ma inutilmente: l’indicatore a rotella dello stato di connessione continua a girare a vuoto. Lo stesso per il servizio WhatsApp Web su Internet tramite browser: nella schermata per accedere sul computer tramite il riconoscimento via smartphone, l’indicatore di connessione continua a ruotare senza visualizzare mai il codice QR indispensabile per connettersi.

Il colosso dei social è naturalmente al corrente dei problemi segnalati dagli utenti ed è già al lavoro per risolverli nel più breve tempo possibile, come dichiarato a The Verge da un portavoce della società.

Aggiornamento delle ore 11,09: le segnalazioni degli utenti stanno diminuendo, il servizio sembra stia tornando a funzionare.

Aggiornamento delle 11,19: il problema è stato risolto

