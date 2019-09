Ecovacs Deebot Ozmo 960, ad IFA 2019 il primo aspirapolvere automatico con AI

Ecovacs sta partecipando alla fiera di Berlino mettendo in mostra tre diversi prodotti, ma nessuno di questi è in realtà una novità assoluta.

Tra i più interessanti c’è comunque Deebot Ozmo 960, il primo aspirapolvere automatico dell’azienda dotato di intelligenza artificiale. Nello specifico la tecnologia impiegata viene chiamata IA AIVI, acronimo di Artificial Intelligence and Visual Interpretation, ed ha l’obiettivo di offrire una pulizia dei pavimenti ancora più precisa.

Al fianco di questo modello che era stato già annunciato al CES di inizio anno l’azienda sta mostrando in funzione anche Ozmo 950: disponibile sul mercato da pochi giorni, questo modello ha già vinto il Reddot Design Award e proprio ad IFA 2019 è stata premiata con il Product Technical Innovation Award 2019.

Come avevamo già spiegato al lancio, le spazzole e i sistemi di aspirazione sono stati riprogettati offrendo una potenza di pulizia migliorata del 21% rispetto ai precedenti modelli. Inoltre può contare sulla tecnologia Smart Navi 3.0 che consente la scansione e la mappatura fino a tre piani attraverso il sistema di mappatura multipiano.

Tra i prodotti di punta mostrati da Ecovacs in fiera c’è infine il robot wireless Winbot X per la pulizia dei vetri, che era già stato mostrato per la prima volta ad IFA 2018.