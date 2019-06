EE 5 è la prima moto minicross con motore elettrico di Husqvarna

Husqvarna Motorcycles ha lanciato la nuova EE 5, una moto minicross con motore elettrico che prosegue il pioieristico viaggio del brand nel motocross. La EE 5 è presentata dal costruttore come una motocicletta racing completa; offre 5 kW, un sistema di ricarica rapida e una ergonomia interamente regolabile.

Il produttore la presenta come “pronta a sfidare qualunque modello 50 cc a benzina”. Primo modello elettrico nella storia di Husqvarna Motorcycles, nella EE 5 l’altezza della sella può essere regolata. Il caricabatterie di serie richiede 70 minuti per ricaricare completamente la batteria a ioni di litio (a 907 kW), consentendo ai principianti di godere di due ore di divertimento in sella, e a chi fa sul serio di avere 25 minuti di potenza.

Per quanto riguarda le sospensioni, la EE 5 conta su una forcella WP XACT da 35 mm che offre 205 mm di escursione, in combinazione con il monoammortizzatore WP completamente regolabile. Altri elementi di rilievo: il telaio è in acciaio CrMo ad alta resistenza, i freni con comando idraulico, il manubrio Neken biconico.

Sono offerti 6 diversi riding mode selezionabili. La nuova Husqvarna EE 5 sarà disponibile in tutto il mondo a partire da luglio 2019. Il prezzo non è stato comunicato.