Electreon, cresce la prima strada elettrica wireless per camion e autobus al mondo

Electreon, fornitore di tecnologia di ricarica wireless e su strada di veicoli elettrici (EV), ha annunciato l’estensione di un anno del progetto pilota Smartroad Gotland in Svezia. Il budget da €2 milioni per l’estensione è finanziato dal Ministero dei Trasporti svedese e comprende un’estensione di circa 640 km dell’installazione esistente.

Electreon estenderà anche il percorso dell’autobus elettrico per il trasporto in aeroporto; lo shuttle continuerà ad essere testato e ad essere allo stesso tempo disponibile per percorsi commerciali a partire dall’estate 2022.

L’estensione del progetto comporterà l’aumento da parte di Electreon della capacità dei suoi ricevitori di trasferire energia a circa 30 kW e valutare una nuova generazione della sua tecnologia, dimostrando la possibilità per l’infrastruttura di ricarica wireless di essere aggiornata per soddisfare le esigenze che cambiano nel tempo. Electreon ha previsto funzionalità software come l’opzione di fatturazione, che consente alla Società di fatturare gli abbonati al servizio che utilizzano l’Electric Road System.

Una volta completato l’aggiornamento, il camion elettrico a lunga percorrenza e l’autobus elettrico commerciale che ormai avranno utilizzato l’infrastruttura di ricarica wireless da un anno nell’ambito di questo progetto, verranno sottoposti a test. L’Istituto nazionale svedese per la ricerca sulla viabilità e sui trasporti (VTI) farà condurre a terze parti prove di resistenza e da stress per verificare che la tecnologia e le bobine di ricarica di Electreon non subiscano alterazioni a causa di lavori stradali e dell’utilizzo di camion pesanti.

Ulteriori test di durata della tecnologia di ricarica wireless di Electreon effettuati da terze parti sono attualmente condotti nell’ambito del progetto BASt in Germania e nel progetto Arena del Futuro in Italia.

Ad oggi, la tecnologia brevettata di Electreon è stata integrata in vari veicoli nell’ambito di collaborazioni con produttori quali Renault, Stellantis, Iveco e Volkswagen. Nel febbraio 2022, Electreon ha annunciato di aver ottenuto un contratto da parte del Michigan Department of Transportation (MDOT) per il primo Electric Road System pubblico per la ricarica di EV negli Stati Uniti. Nel novembre 2021, la tecnologia di ricarica wireless di Electreon è stata inclusa nella classifica delle 100 migliori invenzioni del 2021 stilata da TIME.

