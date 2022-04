Le foto del presunto nuovo alimentatore USB-C con due porte di Apple

Pochi giorni addietro è stata individuato sul sito di Apple un documento (ora rimosso) nel quale si faceva riferimento a un alimentatore USB-C da 35W con due porte.

ChargerLAB ha condiviso quelle che dovrebbero essere le immagini del presunto nuovo alimentatore, nella versione con l’attacco con lame parallele piatte con fori (tipico di Giappone e America del Nord).

Dalle immagini di evince che l’alimentatore è compatto e presenta due porte USB-C, integra un attacco pieghevole con le lame e rientri che migliorano la presa quando si rimuove l’alimentatore dalla presa di corrente.

Un dispositivo di questo tipo, con due porte USB-C, permetterebbe di caricare più dispositivi contemporaneamente, ad esempio un iPhone e un Apple Watch (l’iPhone 13 Max supporta la ricarica rapida fino a 27W, e per l’Apple Watch bastano 5W).

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side.

We’ll bring more information about this charger.#applecharger #tech #iPhone14 pic.twitter.com/wzyR7bdHdi

— ChargerLAB (@chargerlab) April 12, 2022