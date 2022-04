iOS 16 avrà più opzioni e controlli per Full Immersion

Apple mostrerà in anteprima e svelerà le principali novità di iOS e iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC22 che si svolge dal 6 di giugno ma, stando già alle primissime anticipazioni, con iOS 16 possiamo aspettarci novità e miglioramenti per le notifiche oltre che per Full Immersion, come ora confermano anche alcune tracce nel codice scoperte nelle beta di Apple.

In particolare gli indizi puntano ai lavori in corso all’interno di Apple per nuove modalità e più controlli per Focus Mode, funzione che in Italiano è resa con Full Immersion. Permette all’utente di selezionare quali contatti, app e notifiche possono disturbarci o meno in determinati orari della giornata o quando siamo impegnati in attività in cui non vogliamo essere assolutamente disturbati.

Con iOS 16 e macOS 13 sono in arrivo più modalità e opzioni di personalizzazione, tanto che non risulteranno compatibili con la modalità Full Immersion delle versioni attuali in iOS 15 e macOS 12 Monterey. Questo è dimostrato da un avviso scoperto da 9to5Mac in iOS 15.5 beta che informa l’utente che la modalità Full Immersion selezionata richiede un aggiornamento software per essere abilitata. Qui di seguito riportiamo il testo del messaggio di avviso tradotto in italiano:

«L’utilizzo di un elenco consentito per questo Focus causerà la perdita di queste impostazioni sugli altri dispositivi con software più recenti. Un dispositivo con un software più recente ha aggiornato questo Focus per utilizzare una nuova configurazione non supportata da questo dispositivo. Per continuare a modificare le notifiche su questo dispositivo, aggiorna il software più recente o utilizza un elenco consentito per questo Focus».

Tra gli indizi scovati nelle beta anche novità per il servizio di notizie Apple News: un messaggio informa l’utente che alcune nuove funzioni richiedono iOS 16 e che alcuni dispositivi datati non possono visualizzarle.

Sempre durante la WWDC 2022 Apple potrebbe annunciare due nuovi Mac.