Sconti Amazon 13 agosto fino al 40%: Spigen, Ugreen, Anker, Aukey, EasyAcc, Inateck

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte in vetrina per le memorie flash, SD e HD Sandisk, i TV Samsung compatibili Airplay 2 e Apple TV e i monitor Asus.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Invision Supporto TV – Ultra Sottile Montaggio Supporto da Parete per TV LED, LCD, HDR, 4K 26 – 42 Pollici – Inclinabile Girevole Orientabile Staffa – Max VESA 200x200mm (A1/HDTV-M) In offerta a 23,79 euro sconto 18% Click qui per approfondire

UGREEN HDMI Switch 4K, Switch HDMI Bidirezionale 2 Ingressi 1 Uscita, HDMI Splitter 1 Ingresso 2 Uscite Commutatore HDMI 1080P 3D, Sdoppiatore HDMI per HDTV PS4 PS3 Xbox TV Box TV Stick Proiettore In offerta a 8,48 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Spigen Adattatore USB Tipo-C 3.1 a HDMI 2.0 [4K @60Hz] [Pairing Facile] Adapter Multimediale AV Digitale, Thunderbolt 3 Compatible with all USB Type C Devices, Galaxy, MacBook PRO, iPad PRO, di più In offerta a 9,99 euro sconto 41% Click qui per approfondire

Elekin Supporto per PC Portatile Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole per Computer Portatile/Laptop/MacBook PRO/MacBook Air Unibody/iPad/ Notebooks Laptops Fino a 15.6 Pollici – White In offerta a 14,39 euro sconto 20% Click qui per approfondire

1home Supporto Curvo per Notebook Laptop Tablet MacBook Pieghevole Ergonomico Stand per PC Portatile Fino a 17 Pollici In offerta a 16,70 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Anker Roav DashCam, Telecamera per Auto da Cruscotto con APP, Sensore Sony Exmor, Schermo LCD da 2.4″, Registrazione in 1080P FHD, Camera con Grandangolo per vista a 4 corsie, WiFi In offerta a 72,24 euro sconto 28% Click qui per approfondire

Microfono Karaoke Beschoi Wireless Bluetooth Microfono Portatile Altoparlante AUX 3.5mm per PC Laptop Iphone Ipad Smartphone Android IOS Conferenze Feste KTV Rosa In offerta a 25,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Luce Wireless a 78 LED Luce a LED portatile con Sensore di Movimento Luce Migliorato per leggere o armadio con 2 Modalità di Installazione 78 LED con 2 Geniali Sistemi di Rilevamento(luce bianca) [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 24,98 euro sconto 17% Click qui per approfondire

1home Supporto da Parete Inclinabile e Girevole Staffa Orientabile per TV LCD LED da 13”-37” Pollici In offerta a 16,99 euro Click qui per approfondire

Supporto per PC Portatile, Angolazione Regolabile Alluminio Portatile Pieghevole Antiscivolo Leggero Ergonomico e Stabile per MacBook Notebooks Computer Laptop Stand 10-18 Pollici In offerta a 13,25 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Supporto Tablet Regolabile Alluminio (Proteggere la Vertebra cervicale) Porta Telefono per iPad Air/Mini, iPhone X / 8, Samsung, Kindle, Nintendo Switch e Altri Tablets And Smartphones In offerta a 8,99 euro sconto 40% Click qui per approfondire

Hub USB 3.0 Alimentato, ICZI HUB USB 3.0 8 in 1 a 4 Porte USB 3.0 + 2 Porte USB Type C + Slot Lettore SD/TF Card con Alimentatore, 5 Gbps,per Ultrabook, Windows XP e Altro Dispositivi di Type C In offerta a 22,94 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Auto Poggiatesta per Tablet, Supporto Tablet : Universale Supporto per 5~11″ Tablet Come Pad 2018 PRO 9.7, 10.5, Pad Air Mini 2 3 4, Phone, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero In offerta a 11,98 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Portatili, Muzili Cassa Wireless Speaker Senza Fili Chiamate Senza Mani Card TF e porta AUX U Disk Assicurata per iPad Samsung Huawei e Altri – Nero In offerta a 12,74 euro sconto 20% Click qui per approfondire

VersionTech. Mini Ventilatore da Tavolo con Clip Girevole Morsetto 360 ° USB Portatile Silenzioso Batteria Ricaricabile incorporata per Ufficio/scrivania/casa/Camera da Letto/Letto/Passeggino In offerta a 11,04 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Inateck [ottimizzato per SSD] USB 3.0 Hard Disk Esterno per 9.5 mm 7 mm 2.5 Pollici SATA I, SATA II, SATA III, SATA SSD e HDD con USB3.0 Cavo, Non Richiede Driver, aggiuntivi Strumento Lose – Nero In offerta a 11,95 euro sconto 20% Click qui per approfondire

EasyAcc Caricabatteria Wireless con Organizzatori per iPhone XS MAX XR X 8 Plus e Samsung S10 S9 S8 Plus Note 8 e altri, Caricabatteria a induzione Organizer In offerta a 22,94 euro sconto 21% Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB C a USB C 2m Nylon con Connettore Alluminio Fibra Aramide Trasmissione Dati Carica Cavi USB Type C per Samsung Note 9 8 S10 S9 S8 + , MacBook Air, iPad Pro 2018, Nexus, Nintendo Switch – In offerta a 7,22 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Spigen Essential F306W Ricarica Wireleses 15W Fast Caricabatterie Wireless Veloce [Caricabatterie Qualcomm QC3.0, Cavo di Ricarica da 1,5 m Incluso] per Dispositivo di Supporto di Caricatore Wireless In offerta a 28,99 euro sconto 28% Click qui per approfondire

Neewer Kit di Accessori per GoPro Hero 6/5/4/3+/3/2/1/Hero Session 5/Black AKASO EK7000 Apeman SJ4000 5000 6000 DBPOWER AKASO VicTsing WiMiUS Rollei QUMOX Lightdow Campark e Sony Sport DV In offerta a 11,19 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Anker SoundBuds+ Slim Cuffie Sportive Bluetooth, Auricolari in-ear leggere e senza fili, con supporto al Suono HD aptX ad Alta Risoluzione, Resistenti all’acqua IPX5 In offerta a 22,99 euro sconto 21% Click qui per approfondire

TaoTronics Auricolari True Wireless Bluetooth 5.0 TWS Auricolari Custodia per Ricarica Cuffie Bluetooth Microfoni Integrati a Prova di Sudore Touch Control Mini Auricolari Riproduzione Fino a 40 Ore In offerta a 27,30 euro sconto 44% Click qui per approfondire

HoneyGuaridan A36 Distributore Automatico di Cibo, per Cani, Gatti e Animali con Ciotola in Acciaio Inossidabile, Programmabile e con Registratore Vocale – Alimentabile con Batterie o Adattatore In offerta a 67,99 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Protezione Sedili Auto Bambini, Oasser 2pcs Proteggi Sedile Organizzatore Sedile Posteriore Impermeabile Supporto per Tablet 10”con Scatola di Tessuto In offerta a 16,79 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.