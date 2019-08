Offerte DAZN, come averlo a 3,80 euro al mese

La stagione sportiva sta per iniziare, con tutto il grande calcio pronto ad attendere il tifoso più sfegatato. Quest’anno non è una novità, e gli appassionati sportivi sanno di dover fare i conti anche con DAZN, la piattaforma che lo scorso anno ha rivoluzionato il modo di vedere gli eventi sportivi, proponendo un sistema di abbonamenti stile Netflix.

Per sapere cosa offre il servizio vi rimandiamo direttamente a questa pagina, mentre per le novità presentate quest’anno il link da seguire è questo. Se volete, invece, sapere come pagarlo 3,80 euro circa al mese, in modo assolutamente legale e legittimo, vi sarà sufficiente continuare a leggere.

Come già anticipato in un precedente articolo, quest’anno DAZN mette a disposizione degli utenti una card prepagata, dal costo di 99,99 euro, che vi consentirà la visione del servizio per 12 mesi. LA carta potrà essere acquistata presso le catene di elettronica Unieuro, MediaWorld, Euronics e Mondadori Store, oltre che nelle catene di supermercati Esselunga e Carrefour,) nei tabaccai e bar con servizi Lottomatica Servizi, oltre ai punti vendita Sisalpay. Se si considera che il servizio offre anche 30 giorni di prova gratuita, è possibile, dunque, spendere 99,99 euro per 13 mesi di visione.

Come pagare DAZN 3,80 euro al mese?

La risposta è semplice: condividendo il proprio account con un amico. Ed infatti, l’abbonamento DAZN consente all’utente di collegare al proprio account 6 dispositivi, per una visione contemporanea su due dispositivi.

Per assicurarci che fosse un’operazione legittima, consentita dalla piattaforma, abbiamo dapprima spulciato le FAQ del servizio, alla ricerca di una qualche clausola che consentisse lo sharing del proprio account. Non avendo riscontrato nulla di preciso abbiamo deciso di contattare in chat il servizio clienti DAZN.

La risposta è stata delle migliori: l’account DAZN può essere legittimamente condiviso con un proprio amico, conoscente o familiare, e la visione di due eventi in contemporanea non è soggetta a limiti particolari: non è necessario che le due connessioni abbiamo lo stesso indirizzo IP.

Ed allora, facendo due conti:

prezzo totale dell’abbonamento per 13 mesi = 99,99 euro (card prepagata annuale + primo mese gratis);

99,99 ÷ 13 mesi = 7,60 euro al mese circa;

7,60 euro al mese ÷ 2 utenti = 3,80 euro;

Si tratta di un prezzo assolutamente competitivo, considerando che per tutta la prossima stagione DAZN offrirà anche la visione dei canali in diretta Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Per tutte le novità e le offerte DAZN vi rimandiamo direttamente a questo link.