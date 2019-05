Con Elgato Stream Deck Mobile iPhone l’app controlla le dirette video e audio

Elgato Stream Deck Mobile trasforma iPhone in un controller totale per gestire le dirette audio e video su praticamente qualsiasi piattaforma, da YouTube a Twitch, Twitter, Spotify, Nvidia Share. L’elenco dei dispositivi supportati e dei servizi compatibili è in costante espansione grazie al kit Stream Deck SDK disponibile per costruttori e sviluppatori.

Ricordiamo che Stream Deck è un piccolo dispositivo dotato di 15 tasti LCD completamente personalizzabili, 6 nella versione mini, pulsanti a cui è possibile associare le funzioni più disparate e scorciatoie per giocatori ma anche per programmi di produzione audio video. Di fatto la nuova app Stream Deck Mobile per iPhone è una versione software dei due precedenti dispositivi Elgato.

I tasti fisici del dispositivo Stream Deck sono replicati come icone sullo schermo di iPhone. Ogni pulsante virtuale può essere configurato per gestire il passaggio tra le videocamere, per regolare o riprodurre effetti audio e musica, per cambiare e regolare l’illuminazione, lanciare titoli, sigle, effetti multimediali e così via.

Lo sviluppatore evidenzia una procedura di lavoro e configurazione semplificata, che permette di selezionare iPhone nella lista dei dispositivi nel software Stream Deck per Mac e Windows. Poi con iPhone è sufficiente effettuare la scansione del codice QR visualizzato per iniziare subito a utilizzare l’app.

In sostituzione del clic dei tasti fisici del tastierino fisico, l’app conferma l’avvenuta pressione sia a livello grafico che con una vibrazione tramite feedback aptico del terminale.

L’app Stream Deck Mobile si scarica gratis ma richiede un abbonamento per essere utilizzata: in USA costa 2,99 dollari al mese oppure 24,99 dollari per un anno. L’app è disponibile per iPhone a partire da questa pagina di App Store.

Il tastierino multifunzione Elgato Stream Deck sia nella versione 15 tasti che nella versione mini con 6 tasti, è disponibile su Amazon a partire da circa 100 euro.