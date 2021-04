Con iPhone 13 Apple porterà il 5G mmWave ultraveloce in più paesi

In una nota di ricerca pubblicata oggi, l’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che la gamma di iPhone 13 porterà il 5G mmWave (onda millimetrica) in più paesi, andando così oltre gli USA, come avviene invece ora con la gamma iPhone 12.

iPhone 12 supporta il 5G in tutto il mondo, anche se l’antenna mmWave è inclusa solo sui modelli di iPhone 12 venduti negli Stati Uniti. La copertura mmWave è limitata, ma se si riesce a trovarla, gli utenti segnalano velocità di download multi-gigabit.

Le due tecnologie del 5G sono sub-6GHz e mmWave; sub-6GHz ha un’ampia distribuzione con velocità massime reali ai massimi livelli delle prestazioni LTE, circa 60-100 megabit al secondo, mentre mmWave utilizza uno spettro che non penetra bene negli interni e negli edifici, ma può fornire una copertura a larghezza di banda elevata su una piccola area.

Per il momento gli iPhone 12 con tecnologia mmWave sono disponibili solo nel mercato statunitense, ovvero circa un terzo di tutte le unità iPhone 12 prodotte. Gli iPhone mmWave sono dotati di una speciale area della finestra dell’antenna sul lato del dispositivo, sotto il pulsante laterale. Kuo afferma che la spedizione di modelli mmWave aumenterà a circa il 55-60% con la gamma di iPhone 13 e secondo quanto riferito, i paesi che riceveranno iPhone con supporto mmWave includeranno Canada, Giappone, Australia e i principali mercati europei.

Anche il prossimo iPad Pro 2021 dovrebbe supportare il 5G, anche se la certezza si avrà martedì 20 aprile, data in cui Apple li presenterà ufficialmente in un apposito evento ufficializzato nei giorni scorsi, intitolato Spring Loaded. Tutto quello che Apple potrebbe presentare è in questo articolo.