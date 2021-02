SpaceX apre i preordini per internet via satellite con Starlink

Il Re Mida della tecnologia Elon Musk, dopo aver riscosso il migliore trimestre di sempre con Tesla, prepara il debutto del servizio di connessione Internet via satellite con l’avvio dei preordini Starlink su scala globale.

L’idea è quella di sfruttare SpaceX, un’altra delle società partorite dal genio di Musk, con lanci frequenti di vettori e carichi in orbita, per disporre intorno al pianeta una costellazione di piccoli satelliti in grado di erogare internet ovunque nel mondo. L’approvazione del router Starlink è arrivata la scorsa estate, mentre il servizio è già da alcuni mesi in beta test per un numero limitato di utenti in USA, Canada e Regno Unito.

In precedenza chi non si trovava in una di queste zone poteva inserire i propri dati per essere ricontattato quando ci fossero state notizie e sviluppi. Ora invece i preordini Starlink risultano aperti in gran parte del mondo: oltre a inserire i propri dati è possibile lasciare una caparra di 99 dollari. Attenzione però sia alle tempistiche che ai prezzi.

L’arrivo effettivo del servizio può variare dal 2021 fino al 2022 a seconda delle zone. Oltre alla caparra occorre tenere presente che il prezzo sarà di circa 99 dollari al mese e che per iniziare a usare internet via satellite con Starlink occorre sborsare 500 dollari per ricevere il pacchetto che include parabola, router e accessori per l’installazione.

I prezzi sono elevati, ma in linea o anche inferiori rispetto ad altri abbonamenti internet satellitari. Senza contare poi che l’idea di Musk è quella di fornire connettività Internet nelle aree in cui le altre tecnologie non sono disponibili oppure non sono affidabili. A chi gli ha fatto notare il dettaglio dei prezzi, Musk ha ricordato che SpaceX e Starlink stanno sostenendo ingenti flussi di cassa negativi, che servirà ancora un anno per uscire da questa situazione, infine che finora tutti i progetti di costellazioni di satelliti sono falliti.

SpaceX needs to pass through a deep chasm of negative cash flow over the next year or so to make Starlink financially viable. Every new satellite constellation in history has gone bankrupt. We hope to be the first that does not. — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2021

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti.