Elon Musk CEO di Apple, la richiesta choc è una bufala

Che Elon Musk volesse vendere Tesla ad Apple nel 2016 si è scoperto solo alla fine dello scorso anno: nel corso del weekend invece l’imprenditore miliardario è intervenuto per bollare come completamente infondata una indiscrezione contenuta in un nuovo libro in uscita secondo la quale nel corso della stessa trattativa Elon Musk si sarebbe proposto come CEO di Apple al posto di Tim Cook, scatenando l’ira dell’attuale CEO della multinazionale di Cupertino.

L’aneddoto parte infatti da Tim Higgins del Wall Street Journal all’interno del suo libro Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century in uscita in lingua inglese il 5 agosto. Secondo il reporter del Wall Street Journal il colloquio tra Elon Musk e Tim Cook si sarebbe svolto via telefono nel 2016: tra le condizioni imposte da Musk per cedere Tesla ad Apple ci sarebbe stata quella mantenere il ruolo di CEO. In base alla formulazione della richiesta da parte di Musk, l’amministratore delegato di Apple avrebbe inteso che Musk volesse rimanere CEO di Tesla, dichiarando di non essere contrario all’idea.

A questo punto però Musk avrebbe alzato decisamente il tiro, precisando che la richiesta di rimanere CEO non era intesa solo per Tesla ma come suo sostituto nel ruolo di amministratore delegato di Apple. Sempre secondo il libro in uscita Cook avrebbe risposto con una imprecazione interrompendo bruscamente la telefonata. Non sorprende che Musk sia intervenuto rapidamente per smentire il racconto, precisando che non c’è mai stato un incontro e nemmeno un colloquio con Tim Cook per discutere di una potenziale acquisizione di Tesla da parte di Apple.

Cook & I have never spoken or written to each other ever. There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever. He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Anche Apple è intervenuta sulla questione smentendo l’aneddoto: in un recente podcast del New York Times Cook ha dichiarato di non aver mai parlato con Elon Musk pur avendo «Grande ammirazione e rispetto per la società che ha costruito».

