Apple Watch in titanio non è più disponibile in diversi paesi

Ci auguriamo che non abbiate intenzione di decorare il vostro polso con un Apple Watch Serie 6 in titanio: al momento pare infatti che la gran parte di questi modelli non sia disponibile nei negozi online di Apple in Italia, negli Stati Uniti e in diversi altri paesi, sia che si selezioni l’opzione di consegna a domicilio, sia che si scelga il ritiro in negozio. Questo indipendentemente dal modello di cassa o di cinturino che si sceglie in fase di personalizzazione dell’acquisto.

Nella sua newsletter “Power On”, Mark Gurman ha ipotizzato che Apple potrebbe aver sottovalutato la domanda. Considerato il prezzo di molto superiore rispetto ad esempio alla versione con cassa in alluminio (si parte da 889 euro per quello in titanio, 439 euro per quello in alluminio), l’azienda potrebbe aver pensato di costruire un piccolo numero di Apple Watch con cassa in titanio interrompendone poi la produzione “mesi fa” in vista del lancio della Serie 7 in autunno – scrive il giornalista di Bloomberg – ma le scorte si sarebbero esaurite prematuramente poiché le vendite sono rimaste relativamente alte. Anche se il successo di questo modello non è stato travolgente, le vendite di quello che al momento è un Apple Watch “di lusso” sono andate meglio del previsto.

Per quanto riguarda il futuro, non sappiamo se Apple offrirà la variante con cassa in titanio per gli Apple Watch della Serie 7. In passato infatti per le versioni “Edition” Apple ha usato una strategia diversa: i primissimi Apple Watch ad esempio erano disponibili anche con cassa in oro massiccio, materiale che poi è stato abbandonato in favore della più economica ceramica dalla Serie 2 fino alla numero 6 che, come dicevamo, offre il titanio per l’opzione più costosa.

L’azienda potrebbe ad esempio decidere che i costi di produzione degli smartwatch di lusso non giustificano le poche vendite che porta a casa, specialmente a fronte del fatto che ci sono sempre stati i modelli della serie Hermès per accontentare gli utenti che volevano spenderci qualcosina in più. E’ anche vero che rispetto all’oro massiccio, gli Apple Watch in titanio costano molto meno e potrebbero funzionare come opzione “chic” per chi ha intenzione di comprare un Apple Watch diverso dagli altri.

Tutto quello che sappiamo finora sui prossimi Apple Watch Serie 7 è in questo approfondimento di macitynet, invece per tutte le notizie su Apple Watch rimandiamo alle sezione dedicata del nostro sito web.