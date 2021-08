Blackview BL5000, lo smartphone 5G rugged per giocare

Volete uno smartphone per videogiocare, che supporti la connettività 5G e che sia anche estremamente robusto senza doverci mettere una cover? Comprate Blackview BL5000. L’azienda lo ha presentato come il suo primo smartphone che unisce tutte e tre le caratteristiche, che chiaramente accontentano una più piccola fetta di mercato, ma che comunque esiste e che ora può fare affidamento su questo modello tanto più che per la fase di lancio viene proposto anche in sconto con un regalo extra in confezione.

Sono mesi che Blackview non lancia un nuovo telefono della categoria rugged, ovvero quei telefoni anti-tutto che resistono a cadute e immersioni in acqua senza dover utilizzare particolari custodie o coperture per lo schermo. Uno dei punti di forza di questo telefono come dicevamo sono le prestazioni di gioco, che rivaleggiano con quelle dei migliori smartphone della medesima categoria attualmente in commercio. Usa un processore octa-core da 7nm, il MediaTek Dimensity 700, insieme a 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X, sistema HyperEngine con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una memoria ROM di tipo UFS 2.2 da 128 GB, oltre a una tecnologia di raffreddamento a liquido con tubi in rame che permette di dissipare rapidamente il calore e controllare la temperatura col fine di promettere fluidità anche con i giochi 3D più corposi come Genshin Impact.

Lo schermo è un pannello Full HD+ da 6,36 pollici con risoluzione a 2.300 x 1.080 pixel e una densità di pixel pari a 400 ppi ottimizzato con tecnologia MediaTek MiraVision. Usa speaker ultra-lineari 1217 ed è personalizzato con una trama incisa al laser sul retro che ne migliora la presa. Il sistema operativo Doke sviluppato adll’azienda è aggiornato alla versione OS 2.1 e la batteria, da 4.980 mAh, combinata con la modalità MediaTek 5G UltraSave, supporta la ricarica rapida a 30 Watt che gli consente di ricaricarsi completamente in 78 minuti.

E’ certificato IP68 e IP69K e MIL-STD-810G, promettendo così la massima resistenza all’acqua, alla polvere e alle cadute. Per quanto riguarda il comparto multimediale, monta una fotocamera posteriore ultra grandangolare da 12 MP a 125 gradi con apertura f/1.75 e sensore Sony IMX362. Quella frontale invece usa un sensore Samsung S5K3P9SP da 16 MP. Entrambe sono accompagnate da tecnologia HDR 2.0, Night Mode 2.0, PortraitColor e modalità Underwater. C’è infine il sensore per la scansione delle impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sul lato destro e il modulo NFC per i pagamenti.

Il prezzo di listino di Blackview BL5000 sarà di 499,99 dollari ma in questa prima fase di commercializzazione è scontato di 200 dollari, con un prezzo finale quindi di 299,99 dollari. In più ai primi acquirenti l’azienda regala un paio di auricolari senza fili Blackview AirBuds 3 TWS il cui valore commerciale è di 39,99 dollari.