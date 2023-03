La prima città di Elon Musk non è su Marte ma in Texas

Difficile immaginare una persona più impegnata e dedita al lavoro di Elon Musk: oltre a mille ruoli e proprietà, l’instancabile imprenditore miliardario sta costruendo anche la sua prima città fabbrica in Texas destinata ai dipendenti delle sue società.

I lavori sono già in corso e l’obiettivo è quello di realizzare 110 abitazioni disponibili per i dipendenti di Tesla, SpaceX e anche The Boring Company. La prima città fabbrica, o meglio paese di Elon Musk sorge a circa una cinquantina di chilometri di distanza da Huston, nella contea di Bastrop, adiacente agli stabilimenti SpaceX e Boring Company.

Nei documenti finora individuati scovati da Wall Street Journal si scopre che il nome della città fabbrica non farà riferimento all’illustre fondatore, ma dovrebbe chiamarsi Snailbrook, letteralmente scia di lumaca, in omaggio a uno dei personaggi del cartoon Sponge Bob. Per chi lavora in Tesla Gigafactory in Texas Snailbrook dista solamente 30 minuti in auto.

La scia di casette modulari, mostrata è arricchita con piscina, campo da tennis, palestra e per i più piccoli anche area giochi e scuola Montessori per 15 ragazzi. Come i magnati dell’industria manifatturiera dei secoli passati, Elon Musk propone ai dipendenti abitazioni e servizi in prossimità del luogo di lavoro, con un costo di affitto ridotto a 800 dollari al mese, contro una media locale di 2.200 dollari al mese.

Un risparmio non da poco per i dipendenti delle società di Musk e le loro famiglie che faranno richiesta per abitare in Snailbrook. Se il posto di lavoro salta o il dipendente si licenzia si hanno 30 giorni di tempo per lasciare la casa.

