Apple TV plus arruola Matthew McConaughey e Woody Harrelson

Apple TV+ annuncia l’arrivo di una nuova serie comedy composta da 10 episodi di mezz’ora ciascuno che permetteranno di rivedere insieme Woody Harrelson e il premio Ocar Matthew McConaughey, a detta di chi li conosce persone molto divertenti anche fuori dai set, motivo per il quale in tanti non vedono l’oira di vederli in una serie a loro dedicata.

La nuova serie – per ora senza titolo – è stata creata da David West Read (che si è fatto notare per la serie in arrivo “The Big Door Prize”, per la serie canadese “Schitt’s Creek” e il musical “& Juliet”), e del quale è anche produttore esecutivo.

“The untitled comedy” vede il duo in quella che è presentata come “la storia d’amore sincera di una strana coppia che ruota attorno al curioso e bellissimo legame tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson”, amicizia “messa alla prova quando le loro famiglie tentano di vivere insieme nel ranch di Matthew in Texas”.

Woody Harrelson è diventato celebre a cominciare dalla serie Cin-Cin di metà ani ’80 e primi ’90 successivamente per una lunga serie di ruoli di primo piano in film celebri come Chi non salta bianco è, Larry Flint Oltre lo scandalo, Benvenuti a Zombieland e molti altri ancora.

La carriera di Matthew McConaughey è iniziata con il film La vita è un sogno del 1993 seguita da numerose partecipazioni in ruoli secondari in altri film e poi protagonista di commedie romantiche nei primi anni 2000. I ruoli più importanti e impegnati sono arrivati dal 2010 con Bernie, Killer Joe, Bud, Dallas Buyers Club per il quale ha vinto l’Oscar come migliore attore protagonista e Interstellar.

