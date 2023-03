Elon Musk valuta l’acquisto di Silicon Valley Bank

Quando realizziamo che una tecnologia sta avendo successo, poco dopo si scopre anche che Elon Musk ci ha investito diversi milioni di dollari o miliardi sette anni fa: questa volta l’idea non parte dal genio di Elon Musk, in ogni caso l’imprenditore più celebre del globo sta valutando l’idea di comprare l’appena fallita Silicon Valley Bank, siglata SVB.

Gli spettacolari successi di Tesla, SpaceX, Starlink e delle tecnologie di Intelligenza Artificiale AI, con in testa il fenomeno ChatGPT, sono tutte società o fondate da Musk o in cui ha investito pesantemente fin dai primi passi. Tutti questi successi sono ora in secondo piano per l’andamento altalenante di Twitter, tra mega licenziamenti e utenti perplessi per i cambiamenti repentini, spesso contrastanti.

In più Musk ha spesso indicato l’intenzione di trasformare Twitter nell’app factotum, una sola app per comunicare, cercare attività, prodotti e servizi e anche per pagarli direttamente, senza dover ricorrere ad app terze parti. Probabilmente parte da qui il suggerimento dell’amministratore delegato di Razer, Min-Liang Tan secondo il quale Elon Musk e Twitter dovrebbero comprare Silicon Valley Bank per portare servizi e funzioni bancari e pagamenti nel social dei cinguettii.

La risposta di Musk non si è fatta attendere. Al suggerimento «Penso che Twitter dovrebbe comprare SVB e diventare una banca digitale», Musk ha risposto di essere aperto all’idea. Solo il tempo dirà se si tratta di un’altra mossa vincente o se invece finirà nel dimenticatoio come è già successo per diverse sparate più o meno social di Musk.

Sulle cause dirette, i motivi profondi e le conseguenze del fallimento di Silicon Valley Bank abbiamo parlato più approfonditamente in questo articolo. Negli scorsi giorni Musk ha ringraziato pubblicamente Apple e Disney. Sulla vita e le opere di Musk è in fase di lavorazione un documentario diretto da Alex Gibney, regista celebre per il documentario su Scientology e anche per Steve Jobs The Man in the Machine.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk, del social Twitter e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti.