La direttiva UE impone case più green ed efficienti: le classi energetiche

Il Parlamento UE ha adottato la sua posizione sulla direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici (EPBD) con 343, contrari 216, e 78 astensioni, indicando le classi energetiche minime per case nuove e abitazioni esistenti. Il Parlamento entrerà ora in trattative con il Consiglio e poi anche con la Commissione UE per concordare la forma finale del disegno di legge.

La revisione proposta dell’EPBD mira a ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia nel settore dell’edilizia dell’UE entro il 2030 e renderlo neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Mira, inoltre, ad aumentare il tasso di ristrutturazioni di edifici inefficienti dal punto di vista energetico e a migliorare la condivisione delle informazioni sulle prestazioni energetiche.

Tutti i nuovi edifici dovrebbero essere, dunque, a zero emissioni dal 2028, con la scadenza anticipata per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche nel 2026. Tutti i nuovi edifici dovrebbero essere dotati di tecnologie solari entro il 2028, mentre gli edifici residenziali in fase di ristrutturazione hanno tempo fino al 2032.

Gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere, come minimo, la classe di prestazioni energetiche E entro il 2030 e D entro il 2033 – su una scala che va da A a G. Gli edifici non residenziali e pubblici dovrebbero raggiungere le stesse valutazioni rispettivamente entro il 2027 e il 2030.

L’aggiornamento delle prestazioni energetiche, che può assumere la forma di lavori di isolamento o miglioramenti del sistema di riscaldamento, dovrebbe avrebbe luogo quando un edificio viene venduto o subisce un’importante ristrutturazione o, se viene affittato, quando viene firmato un nuovo contratto. Gli Stati membri stabiliranno le misure necessarie per raggiungere tali obiettivi nei loro piani nazionali di ristrutturazione.

I piani nazionali di ristrutturazione dovrebbero includere schemi di sostegno per facilitare l’accesso a sovvenzioni e finanziamenti. Gli Stati membri dovranno mettere in atto punti di informazione gratuiti e regimi di ristrutturazione a costo zero. Le misure finanziarie dovrebbero fornire un premio importante per i lavori di ristrutturazione profonda, in particolare degli edifici con le peggiori prestazioni, e le sovvenzioni mirate dovrebbero essere messe a disposizione delle famiglie più vulnerabili.

Ci saranno, però, delle deroghe alla nuova normativa. Anzitutto, i monumenti sarebbero esclusi dalle nuove norme, mentre i paesi UE potranno decidere di escludere anche gli edifici protetti per il loro speciale merito architettonico o storico, gli edifici tecnici, gli edifici utilizzati temporaneamente e le chiese.

Gli Stati membri potranno anche esentare gli alloggi sociali pubblici, dove i lavori di ristrutturazione porterebbero ad aumenti degli affitti che non possono essere compensati con risparmi sulle bollette energetiche.

