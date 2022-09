Elon Musk in trattativa con Apple per la connettività Starlink

Tra le novità dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro c’è SOS emergenze via satellite, funzione che combina componenti personalizzati e integrati con il software in modo che, quando non c’è copertura della rete cellulare o Wi-Fi, le antenne possano connettersi direttamente a un satellite e contattare i servizi di emergenza mediante messaggi.

Grazie a questa tecnologia, in assenza di rete cellulare o Wi-Fi, in caso di necessità è possibile condividere manualmente la propria posizione via satellite tramite Dov’è, e avere così una sicurezza in più quando ci si inoltra in aree prive di connessioni internet. A novembre, SOS emergenze via satellite sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada, e Apple ha fatto sapere che il servizio resterà gratuito per due anni.

Apple al momento ha scelto Globalstar come partner per questo servizio ma Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla, ha riferito di “colloqui promettenti con Apple in merito alla connettività Starlink” (la costellazione di satelliti dell’imprenditore per l’accesso a internet satellitare).

Musk ha scritto in un tweet che il team iPhone è “molto sveglio”, spiegando che le comunicazioni di iPhone con lo spazio funzioneranno meglio se “il software e l’hardware del telefono si adattano ai segnali basati su tecnologia spaziale rispetto alla pura emulazione dei ripetitori di telefonia di Starlink”.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart. For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022

Nella presentazione del 7 settembre Apple non ha fatto riferimento a discussioni in corso con SpaceX per Starlink e non è dato sapere se ha intenzione di avviare qualche tipo di collaborazione per sfruttare la tecnologia Starlink.

SpaceX e Tesla ad agosto hanno annunciato una partnership per un nuovo servizio che promette connettività eliminando completamente le zone di assenza del segnale, fornendo un servizio di emergenza per comunicare via SMS, MMS e future app aggiornate di messaggistica. Il servizio, riservato agli utenti abbonati con l’operatore T-Mobile, sarà disponibile in tutto il territorio statunitense, incluse le Hawaii, parte dell’Alaska, di Porto Rico e partirà in beta a fine 2023.

Nell’ambito dell’evento del 7 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, gli auricolari AirPods Pro riprogettati, tre nuovi modelli di Apple Watch e novità per Apple Fitness+.