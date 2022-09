Apple arruola GlobalStar come operatore satellitare per iPhone 14

Con un nuovo accordo, pubblicato subito dopo la presentazione Far Out di mercoledì 7 settembre, GlobalStar diventa il fornitore di Apple per servizi di telecomunicazioni via satellite, redendo possibile la nuova funzione SOS Emergenze via satellite degli iPhone 14.

T-Mobile in USA e anche Huawei in Cina hanno anticipato Apple annunciando un collegamento satellitare per smartphone, ma ora anche Apple dispone di una rete di satelliti per le comunicazioni di emergenza supportate per la prima volta negli iPhone 14.

Apple collabora con GlobalStar da diversi anni, inizialmente per offrire piani solo dati per chi viaggia all’estero con iPad, ma la collaborazione si è estesa nel tempo. Le due società valutano almeno fin dal 2020 l’impiego di satelliti e infrastruttura GlobalStar per le comunicazioni con iPhone, questo anche se il nome di Cupertino non è mai emerso nei documenti presentati in precedenza, dove viene sempre fatto riferimento a un «grande cliente globale».

A svelare tutto è una registrazione presso la Securities and Exchange Commission, l’equivalete USA della nostra Consob, depositata guarda caso nelle ore immediatamente successive alla presentazione Apple Far Out di mercoledì 7 settembre, durante la quale sono stati presentati i nuovi iPhone 14 sia standard che modelli Pro). Dai documenti, segnalati da Reuters, si apprende che GlobalStar diventa l’operatore di comunicazioni via satellite di Apple, dedicando per accordo alla società di Cupertino l’85% della sua capacità di rete, attuale e futura.

Apple ha investito in GlobalStar 450 milioni di dollari del suo fondo dedicato per sostenere industria e manifattura in USA, cifra destinata all’infrastruttura satellitare necessaria per supportare la funzione SOS Emergenze degli iPhone 14. GlobalStar riceverà gran parte di questa somma, ma Apple non precisa quali altre società hanno beneficiato dell’investimento residuo.

Non solo: Apple sosterrà il 95% della spesa in conto capitale approvata per i nuovi satelliti Globalstar necessari per supportare il servizio. Globalstar ha dichiarato che dovrà comunque aumentare il debito per costruire e distribuire i satelliti. Per farlo ha richiesto un finanziamento presso Goldman Sachs, operazione che dovrebbe concludersi nell’ultimo trimestre di quest’anno.

Il contratto di Globalstar e Apple afferma che Globalstar fornirà e manterrà tutte le risorse, incluso personale, software, sistemi satellitari e altro, e manterrà standard minimi di qualità e copertura. Oltre alla futura espansione geografica del servizio, in arrivo sembra già nei prossimi mesi, è lecito aspettarsi che in futuro sarà possibile anche effettuare telefonate di emergenza via satellite.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 14 standard e modelli Pro è disponibile ai rispettivi collegamenti.