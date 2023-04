Elon Musk vuole TruthGPT per cercare verità e universo

La fondazione della società X.AI Corp è avvenuta a marzo nel più completo riserbo e la sua esistenza è emersa dalle registrazioni legali solo in questi giorni: in una intervista concessa a Fox News, Elon Musk comincia a delineare piani e ambizioni in campo intelligenza artificiale AI avanzando anche il possibile nome TruthGPT, unendo la parola verità con la sigla di Generative Pre-Trained Transformer.

Il riferimento alla verità punta a uno degli obiettivi dichiarati di Elon Musk che innanzitutto con TruthGPT intende «creare una terza opzione» alternativa sia a ChatGPT di OpenAI che domina la scena che a Google Bard, l’attuale concorrente numero uno.

L’instancabile imprenditore miliardario è obiettivo nel riconosce il grande ritardo rispetto ai due principali contendenti. Ma nella sua visione TruthGPT sarà in grado di differenziarsi per l’ambizioso obiettivo ultimo: creare «La massima intelligenza artificiale per cercare la verità che tenti di comprendere la natura dell’universo».

Interessante la postilla «Si spera faccia più bene che male», in riferimento a numerosi dubbi e timori sollevati dal fulmineo successo di AI non solo tra il grande pubblico ma anche tra addetti ai lavori ed esperti.

Ricordiamo che lo stesso Elon Musk, insieme ad altri mille tra scienziati, esperti AI e imprenditori (incluso il mitico Woz di Apple) ha firmato una lettera aperta in cui si chiede la sospensione immediata di sei mesi per valutare pro e contro di questa tecnologia per l’uomo e l’umanità.

Difficile stabilire se si tratta di progetti esoterici destinati a rimanere vaganti nella mente di Musk, oppure di un primo abbozzo di idee originali che prenderanno realmente forma in una società e poi in un servizio o funzione per gli utenti finali. Per il momento non è chiaro se TruthGPT e la neonata società X.AI Corp sforneranno tecnologie e funzioni che verranno impiegati anche in Twitter.

Al riguardo finora circolano solo indiscrezioni, come il presunto acquisto da parte di Elon Musk di migliaia di GPU per un progetto AI non specificato e l’assunzione di diversi ricercatori ed esperti in materia che in precedenza hanno già lavorato in OpenAI e DeepMind.

