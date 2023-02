Google, tutte le novità Ai di Lens, Traduttore e Maps

Dopo Bard di Big G, e anche dopo le corpose novità Ai di Edge e Bing di Microsoft, Google ha annunciato diversi aggiornamenti alle app Ricerca, Lens, Maps e Traduzione con nuove funzionalità di intelligenza artificiale come parte del suo evento speciale svoltosi, come annunciato, in diretta da parigi mercoledì 8 febbraio.

Anzitutto, il colosso ha mostrato una breve demo della sua nuova piattaforma chatbot, chiamata Bard, che di fatto sarà un prossimo rivale di ChatGPT, alimentata dalla sua tecnologia LaMDA. La maggior parte delle novità mostrate riguardano implementazioni alla “ricerca visiva” che espandono Google Lens, oltre ad una versione più coinvolgente di Google Maps e un Google Translate migliore nella comprensione.

Una delle più grandi notizie riguarda la ricerca combinata, uno strumento che permette di iniziare una ricerca usando un’immagine insieme a poche parole di testo. Ad esempio, con questa funzione chiamata multisearch, si può scattare una foto ad una camicia e al tempo stesso ricercarne una simile di un altro coloro. Multisearch è stato lanciato per la prima volta negli Stati Uniti, mentre adesso è disponibile a livello globale.

Google Maps

Altra novità riguarda le mappe. In particolare, la vista immersiva in Google Maps, che combina una vista 3D di una certa area con informazioni specifiche come il traffico e il meteo. Questa sarà inizialmente lanciata in cinque città: Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo. Inoltre, chi userà Google Maps sul telefono, sarà in grado di ricevere le informazioni ETA e le indicazioni su dove girare direttamente sulla schermata di blocco. Ci sarà anche il supporto alle notifiche in tempo reale di iOS.

Ancora, una serie di nuove funzionalità sono progettate per assistere i conducenti di veicoli elettrici, con indicazioni sulle stazioni di ricarica suggerite per viaggi più brevi, un filtro per stazioni di ricarica “molto veloci” che hanno caricabatterie da 150 kW o superiori e menzioni di luoghi che hanno caricabatterie indicati nei risultati di ricerca come negozi di alimentari o hotel.

Ancora, è stata mostrata una funzione AR in Google Lens che fonde il testo tradotto nell’immagine da cui proviene; questa inizierà ad essere implementata a livello globale. Per quanto concerne il mondo Android, adesso vi sarà la possibilità di cercare usando parole o immagini presenti a schermo senza lasciare l’app in cui ci si trova.

Google Traduttore

Secondo quanto mostrato da Google a Parigi, Google Traduttore sarà in grado di mostrare un contesto aggiuntivo su determinate parole o frasi, per migliorare così i risultati tradotti. Google ha condiviso un esempio di come la funzione potrebbe essere utile quando si cerca di individuare la traduzione giusta per la parola “novel”, che, in inglese, può riferirsi a un libro o qualcosa di originale.

Questa funzione sarà prima di tutto disponibile in inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo. La nuova riprogettazione di Google Traduttore già lanciata su Android arriverà su iOS tra poche settimane.

