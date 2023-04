Quattro iPhone nella top five degli smartphone OLED più venduti

Display Supply Chain Company (DSCC) ha presentato Monthly Flagship Smartphone Tracker, report che fa il quadro mensile delle spedizioni e indica le previsioni per i prossimi mesi per tutti gli smartphone con schermi flessibili e OLED, tenendo conto dei principali brand e modelli.

Nella top five da gennaio a marzo di quest’anno, gli smartphone di Apple e Samsung hanno conquistato una quota combinata del 46%. Nella top five di gennaio troviamo: l’iPhone 14 Pro Max con il 18% di market share, seguito da iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 14 e dal Samsung Galaxy S23 Ultra. Questi ultimi cinque modelli sono costantemente rimasti nella top five negli ultimi tre mesi.

A partire da marzo a scalare le classifiche è stato iPhone 14. DSCC prevede che il modello base di iPhone 14 resterà nella top five ad aprile e maggio, con il calo degli early adopter (che comprano il telefono nei primi mesi dalla disponibilità) che passano ad iPhone 14 Pro e l’aumento degli altri utenti che comprano modelli entry level mesi dopo la fase di lancio.

Per quanto concerne le spedizioni, DSCC evidenzia un 18% di incremento anno su anno nel primo trimestre del 2023, con molti brand che hanno presentato nuovi dispositivi con pannelli OLED, approfittando di un calo nel prezzo dei pannelli mirando anche a un incremento dei ricavi offrendo smartphone di livello premium.