Mijia S700, il rasoio che rileva la barba

Se siete tra quelli che rifuggono il rasoio elettrico perché quello che possiedono strappa irrimediabilmente i peli, o se più semplicemente avete la pelle sensibile, provate a dare un’altra chance a questo strumento optando per il Mijia S700, un rasoio elettrico davvero speciale soprattutto da questo punto di vista e attualmente in sconto a metà prezzo.

Questo rasoio infatti è diverso dagli altri perché è dotato di un sistema di rilevamento della barba che gli consente di non strappare i peli: questo perché usa un algoritmo PID direzionale che mantiene la velocità di ricarica costante, indipendentemente dalla densità della barba che incontra lungo il cammino.

Usa tre testine indipendenti e un motore brushless che lo rende particolarmente silenzioso, e poi monta delle lame in ceramica per assicurare un taglio netto e preciso. La scocca esterna in alluminio è costruita invece in alluminio serie 6 e l’area superiore, quella in prossimità delle testine, è rivestita di uno strato speciale con struttura microtopologica che riduce la frizione e di conseguenza anche l’irritazione della pelle.

E’ certificato IPX7 quindi si può usare tranquillamente anche sotto la doccia e la batteria si ricarica sia attraverso la base in dotazione sia, in caso di emergenza, collegando un cavetto USB-C alla relativa presa sul fondo. La ricarica completa viene portata a termine in circa due ore e promette fino a un’ora di autonomia.

Difficile da ossidare e gentile sulla pelle, il rasoio elettrico Mijia S700 costa 169 euro ma al momento è in sconto del 53%: lo pagate 79 euro. Tuttavia se inserite il codice GOBOO404 risparmiate altri 4 euro, e andate quindi a pagarlo 75 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.