Apple prepara le lenti periscopiche per iPhone 15 del 2023

Apple potrebbe aver raggiunto un accordo con un nuovo fornitore di componenti per teleobiettivo, per realizzare un sistema di lenti periscopiche destinato ai futuri iPhone. Lo riferisce The Elec, che racconta come lo scorso mercoledì la società sudcoreana Jahwa Electronics ha dichiarato che prevede di spendere 191 miliardi di won, circa 155 milioni di dollari) per costruire impianti per produrre nuovi attuatori di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Secondo un precedente rapporto di The Elec, Apple ha visitato le nuove strutture di Jahwa Electronics durante la prima metà del 2021, ed è “probabile” che l’investimento venga fatto in modo che Jahwa possa iniziare a fornire attuatori OIS ad Apple dal prossimo anno.

Apple di solito chiede ai fornitori di costruire linee di produzione esclusive, così da soddisfare la richiesta. Le nuove strutture che saranno costruite a Gumi richiederebbero l’approvazione di Apple una volta terminate e l’intero processo richiederebbe almeno un anno per concludersi.

Gli attuatori OIS, che combinano in una sola componente la stabilizzazione ottica e funzioni di messa a fuoco automatica, saranno impiegati per il teleobiettivo negli iPhone 2023. The Elec in precedenza collegava le componenti a un sistema di lenti periscopiche, consentendo un maggiore zoom ottico.

Le voci su un futuro iPhone con obiettivo periscopio circolano fin dall’inizio del 2020, con Ming-Chi Kuo che è stato il primo a menzionare questa possibilità. Kuo inizialmente ha riferito che un obiettivo periscopico sarebbe stato una funzione di iPhone 14 Pro, mentre adesso si aspetta che questo tipo di obiettivo arrivi solo con iPhone 15 Pro, una previsione condivisa anche dall’analista Jeff Pu.

In un sistema di lenti periscopiche, la luce che entra nel teleobiettivo viene riflessa da uno o più specchi angolati verso il sensore di immagine della fotocamera. Il cambio di direzione in cui viaggia la luce consente una configurazione del teleobiettivo “piegato” più lunga in senso orizzonale all’interno dei telefoni, superando i limiti dovuti allo spessore esiguo, consentendo agli utenti di ingrandire ulteriormente l’immagine senza alcuna sfocatura.

Per iPhone 15 Pro mancano comunque ancora due anni, quindi le carte in tavola potrebbero cambiare diverse volte. Nel frattempo, per gli iPhone 14 in arrivo a settembre si dice invece che avranno un nuovo obiettivo grandangolare con sensore da 48 MP in grado di girare video in 8K.

Tutto quello che è emerso finora sulla prossima gamma iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.