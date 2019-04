Le novità di EMUI 9.1 e l’elenco dei terminali Huawei compatibili

Il prossimo grande aggiornamento software di Huawei, la EMUI 9.1 è in arrivo a breve su molti smartphone, mentre è già in fase finale su Huawei P30 Pro e in test beta su Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X e Mate 20 RS. Ecco quali novità porterà e su quali altri smartphone arriverà.

Novità EMUI 9.1

Anzitutto le novità della nuova versione dell’interfaccia utente Made in Hauwei. Tra le principali novità di questo aggiornamento, anche se probabilmente tra le meno percepibili dall’utenza, il nuovo strumento di sviluppo EROFS (Super File System) e Ark compiler.

Quest’ultimo porterà sicuramente un miglioramento alle prestazioni di sistema, rendendo il sistema Android più reattivo. Per la precisione, il nuovo tool dovrebbe migliorare del 24% la reattività, e del 44% la risposta di sistema, oltre a migliorare del 60% le operazioni delle applicazioni terze parti. Sarà migliorato ulteriormente il multitasking, ottimizzando parecchi processi. Altre migliorie arriveranno alle prestazioni della batteria e quindi sul versante autonomia.

La EMUI 9.1 adotterà un design minimalista, grazie alla profonda ottimizzazione con Android 9.0. Questa versione porta anche miglioramenti agli sfondi, ai temi e alle icone. Ci sono anche diversi miglioramenti alle applicazioni, che diventeranno più facili da usare e che miglioreranno l’interfaccia utente.

In arrivo anche novità nel campo dell’intelligenza artificiale (IA) che andranno a coprire vari ambiti, dalla salute, alla produttività, all’intrattenimento, ai viaggi e altro ancora. In termini di salute, la EMUI 9.1 consentirà agli utenti di collegare il proprio smartphone con il tapis roulant, tramite NFC.

Ancora, Huawei continua a rafforzare la sinergia dei sistemi mobili a uso ufficio, grazie alla funzione di condivisone “One Touch”. Con un solo tocco, smartphone e i portatili Huawei MateBook saranno in grado di stabilire una connessione per trasferire rapidamente immagini, video e documenti. Dalle prime informazioni rilasciate sembra che occorra solo un minuto per trasferire 500 foto, e 35 secondi per trasferire un video da 1 GB.

Inoltre, la EMUI 9.1 implementerà anche la funzione “AR measurement”, che non solo permetterà di misurare linee, ma anche il volume con un solo click.

In termini di viaggi, la EMUI 9.1 offre una integrazione più profonda tra smartphone e automobili. Huawei ha già raggiunto un accordo con BMW e altre case automobilistiche per lanciare una funzione per permettere allo smartphone di avviare il motore dell’auto, chiudere la macchina, e altre ancora. Anche quando il telefono è scarico, la funzione chiave può continuare ad essere utilizzata fino a 15 volte in 24 ore.

La EMUI 9.1 proporrà anche un aggiornamento alla nuova tecnologia GPU Turbo, con supporto a 51 nuovi giochi, in aggiunta ai già 60 supportati. In ultimo, non per importanza, la EMUI 9.1 apporta miglioramenti all’assistente vocale di Huawei, così come offre una doppia commutazione della SIM 4G, commutando automaticamente le schede SIM in base a quella con la migliore copertura internet.

Smartphone compatibili con EMUI 9.1:

Di seguito la lista di tutti gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento:

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 9 Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei Nova 4

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 2S

Honor Play

Honor 10

Honor Play 8A

Fee View 10

Honor View 10 Lite

Honor Honor Note 10

Honor 9

Honor V9

Honor 8X

In futuro anche: