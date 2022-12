Epic chiude l’online di giochi storici Rock Band e Unreal

Epic Games sta chiudendo “servizi online non aggiornati” e server per molti dei suoi giochi più vecchi, tra cui più titoli Rock Band e Unreal, a partire da oggi. L’azienda osserva che la maggior parte dei giochi interessati saranno ancora disponibili offline, mentre altri non funzioneranno addirittura più.

Lo sviluppatore spiega a engadget che la mossa fa parte di un cambiamento che lo vedrà supportare solo le funzioni online attraverso Epic Online Services, che offre un sistema unificato di amici, chat vocale, controllo parentale e verifica dei genitori. Epic sta rimuovendo il titolo mobile DropMix e le versioni Mac e Linux di Hatoful Boyfriend e Hatoful Boyfriend: Holiday Star dalle vetrine già in queste ore. Gli utenti saranno comunque in grado di giocare a questi titoli se li possiedono già.

I server per diversi giochi saranno chiusi il 24 gennaio, ma Epic ha già iniziato a eliminarli dalle vetrine digitali del suo store, disattivando anche gli acquisti in-game. Dopo tale data, il giocatore sarà ancora in grado di riprodurre offline, e multiplayer sempre offline, i seguenti giochi:

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Le funzionalità multiplayer online di Dance Central VR e Rock Band 4 rimarranno disponibili. Epic prevede anche di ripristinare le funzionalità online di Unreal Tournament 3, dopo che verosimilmente saranno integrate al meglio all’interno del proprio Epic Online Services.

Battle Breakers, un RPG con eroi collezionabili, interamente sviluppato da un piccolo gruppo interno nel 2019, chiuderà il 30 dicembre. Epic rimborserà tutti gli acquisti di gioco effettuati tramite il suo sistema di pagamento diretto avvenuti nei 180 giorni precedenti. A partire dal 24 gennaio, la versione alfa dell’aggiornato Unreal Tournament, Rock Band Blitz, l’app di accompagnamento Rock Band e SingSpace non saranno più disponibili.

Non è chiaro quante persone stiano ancora giocando ai titoli Unreal Tournament e Rock Band, ma all’apice del loro successo erano tra i più grandi franchise in circolazione. È un peccato vedere Epic spegnere la luce a questi giochi e tutti gli altri della lista. Nel frattempo, lo sviluppatore di Rock Band Harmonix, che Epic ha acquistato l’anno scorso, ha recentemente annunciato che il suo gioco più recente, Fuser, diverrà giocabile solo offline. Lo studio smetterà anche di vendere il gioco e gli acquisti in-game il 19 dicembre.

La storia più recente di Epic racconta invece della importante diatriba contro Apple iniziata con l‘introduzione in Fortnite di un sistema di pagamenti diretto vietato dalle regole di App Store, ma anche dal regolamento di Google Play Store: il gioco è stato espulso da entrambi i negozi digitali. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina