Apple Watch Ultra spinge la crescita degli smartwatch in Cina

In Cina il mercato dei dispositivi indossabili, almeno in parte, è diminuito nel corso del terzo trimestre del 2022, ma gli smartwatch, incluso il massiccio Apple Watch Ultra, hanno visto una crescita.

La categoria degli smartwatch è stata l’unico segmento di dispositivi indossabili che ha visto una crescita nel terzo trimestre dell’anno, con un aumento del 17% su base annua con 3,4 milioni di spedizioni. In particolare, Apple Watch Ultra ha guidato le vendite nel segmento premium, ovvero in quella fascia di dispositivi che costano 700 dollari e oltre.

Le spedizioni per le smartband di base sono scese a 3,5 milioni di unità, un calo del 22%, secondo una recente analisi di Canalys. Anche gli smartwatch di base hanno visto un calo simile, anche se non così drastico: le spedizioni per questo segmento sono diminuite del 7,7% a 5,1 milioni di unità spedite nel terzo trimestre.

Tuttavia, gli orologi di base dominano ancora il mercato in Cina, rappresentando il 40% del mercato complessivo. Le band di base e gli smartwatch si trovano quasi alla pari, rispettivamente al 29% e al 28%.

Gli analisti hanno citato i blocchi in Cina, il calo della fiducia dei consumatori e una diminuzione della spesa per beni non essenziali come causa per la diminuzione dei dispositivi indossabili, tutti fattori che complessivamente hanno indotto un calo complessivo del 7,1% per il mercato dei dispositivi indossabili.

In particolare Canalys ha esaminato i dati dei primi cinque costruttori di dispositivi indossabili in Cina. Al primo posto Huawei ha spedito 2,9 milioni di unità nel terzo trimestre, rappresentando il 24% della quota di mercato. Xiaomi arriva secondo con 2,6 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 21,9%. XTC, al terzo posto, ha raggiunto 1,2 milioni di spedizioni con una quota di mercato del 9,8%.

Apple si trova al quarto posto e ha spedito un milione di unità con una quota di mercato dell’8,6%: gli analisti dichiarano che Apple Watch Ultra ha riscosso grande successo in Cina, apprezzato per il suo design molto riconoscibile.

Infine, OPPO completa l’elenco con 500.000 spedizioni e una quota di mercato del 4,3%. Apple ha fatto bene anche in altre categorie di dispositivi. Ad esempio, i dati dell’8 dicembre scorso hanno mostrato che iPad è in cima al mercato dei tablet, anche se la sua crescita è rallentata al 7%. Se siete interessati allo smartwatch Apple trovate tutti i dettagli sugli ultimi modelli nelle rispettive pagine: Apple Watch Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.