Epic ha creato un palcoscenico reale per i concerti di “Fortnite”

Nonostante la rimozione da App Store, Epic Games ha deciso di fare sul serio in tema di concerti. Non è la prima volta che se ne sente parlare, con eventi digitali in game già organizzati. Questa volta, però, ha deciso di allestire un palco reale a Los Angeles, dove gli artisti potranno mettere in scena uno spettacolo che verrà trasmesso in modalità Party Royale all’interno di Fortnite.

Fortnite , come già anticipato, ha ospitato una serie di grandi eventi e concerti, con artisti del calibro di Travis Scott, Marshmello e deadmau5. Alcuni di questi concerti hanno anche visto ospiti DJ che suonavano in remoto dalle proprie case, anche se questa volta Epic dovrebbe aprire le porte a concerti molto più ampi.

Lo spazio allestito ha un enorme muro a LED e telecamere controllate a distanza, come dichiarato da Epic ai microfoni di The Verge. Ha un palco di circa 50 metri quadri, e ovviamente non mancheranno tutte le misure di sicurezza anti COVID-19 , tra cui un ingresso separato per le star, e test rapidi in loco.

Il primo artista ad esibirsi su questo nuovo palco sarà il cantante e rapper Dominic Fike. I nuovi concerti prenderanno il via questo sabato alle 17:00, con il cantante che suonerà dal vivo la sua hit “Chicken Tenders”. I replay dello spettacolo saranno visibili alle 23:00 e successivamente all’01:00 del mattino seguente. Epic ha anche rivelato che ospiterà altri due concerti della serie Spotlight nei due sabati successivi, anche se non ha ancora annunciato gli artisti che si esibiranno.

Ricordiamo che al momento, a causa della battaglia in corso contro Apple, Epic ha interrotto qualsiasi aggiornamento del gioco sui dispositivi iOS; dunque, i giocatori su iPhone e iPad non saranno in grado di unirsi ai concerti. Al momento, i giocatori iOS hanno accesso solo a una versione precedente del gioco, che non trasmetterà in streaming i concerti di Spotlight, come ha confermato l’editore a Variety.

