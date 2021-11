ESR HaloLock è il guscio in silicone per AirPods 3

Anche i nuovi AirPods 3 (qui la recensione di macitynet) o di terza generazione, ora hanno a disposizione un guscio protettivo per la custodia che ne amplia le possibilità di utilizzo: si chiama ESR HaloLock e come altre cover in vendita per gli altri modelli degli auricolari di Apple è costruita per avvolgere millimetricamente la custodia in modo da migliorarne sensibilmente la resistenza agli urti e alle cadute.

Una volta inserita al suo interno la custodia sarà così protetta da ogni contatto con l’esterno, permettendo di preservarne non solo la scocca esterna ma anche l’integrità nell’utilizzo quotidiano. Aggiunge solamente 23 grammi al peso complessivo e un leggero ispessimento di tutta la custodia, ma allo stesso tempo si può beneficiare di una protezione completa e di qualche altra funzione in più.

Ad esempio è infatti presente un anello di metallo con moschettone abbinato che permette di appendere gli auricolari al passante dei pantaloni o al laccio di uno zaino in modo da poterli avere sempre a portata di mano, senza doverli necessariamente infilare in tasca. E tutto questo senza rinunciare al resto delle caratteristiche degli AirPods, come ad esempio lasciando una apertura in prossimità dell’indicatore LED in modo da non dover rinunciare alle segnalazioni che avvengono tramite questa luce o lasciando che il pulsante posteriore possa essere pigiato senza dover rimuovere la cover.

ESR HaloLock è costruita per permettere di aprire e chiudere il coperchio con facilità e soprattutto presenta quattro piedini metallici che permettono di allineare automaticamente la custodia quando la si appoggia sui caricatori magnetici, MagSafe incluso, per ricaricarla senza dover collegare il cavo Lightning, per il quale è comunque presente una generosa apertura in prossimità della porta sul fondo della custodia.

Per finire è disponibile in tre varianti di colore, nero rosso e blu, in modo da poter aggiungere un tocco di personalità ai propri auricolari. Chi è interessato all’acquisto può comprare questa custodia per AirPods 3 denominata ESR HaloLock direttamente su Amazon, dove il prezzo attualmente oscilla tra i 12,99 euro e i 13,99 euro in base alla colorazione scelta.