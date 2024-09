Eufy E220 tiene d’occhio la casa in 2K, ora a soli 39 €

Pubblicità

Per tenere sotto controllo la casa a distanza esistono ormai svariati modelli di telecamera di videosorveglianza; se ne avete bisogno, al momento è in corso una promozione eccellente sulla Eufy E220, un ottimo compromesso tra qualità e funzionalità, specie in rapporto allo sconto attuale.

Ad esempio è dotata di algoritmi di intelligenza artificiale usati per distinguere tra persone e animali domestici, così da ricevere notifiche solo quando è davvero necessario.

Uno dei suoi punti di forza è la risoluzione 2K grazie alla quale è possibile vedere nitidamente ogni dettaglio della ripresa; poi è compatibile con Apple HomeKit, Assistente Google e Alexa, perciò si può facilmente configurare e inserire nel proprio impianto domotico.

Grazie al monitoraggio intelligente dei movimenti la telecamera segue automaticamente ogni oggetto rilevato, coprendo un campo visivo di 360° in orizzontale e 96° in verticale, il tutto con un accesso diretto e in tempo reale anche dallo smartphone.

Attraverso l’audio bidirezionale integrato è possibile usarla anche per comunicare con qualcuno a casa, sia per rassicurare i propri cari che per rispondere a visitatori imprevisti. E siccome supporta la visione notturna, si ottiene una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine, le registrazioni si possono archiviare sia sul cloud che in locale su una schedina di memoria.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 80 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 52% andando a spendere intorno ai 39 €.

