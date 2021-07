L’Europa multa BMW e Volkswagen per 875 milioni di euro

Le case automobilistiche europee sono alle prese con un altro scandalo sulle emissioni diesel, ma nulla a che fare con il Dieselgate: la Commissione europea ha multato BMW e Volkswagen per un totale di 875 milioni di euro per la collusione atta a limitare la tecnologia per ridurre le emissioni di ossido di azoto dei motori diesel. I due colossi, insieme all’informatore Daimler, avrebbero concordato di evitare di competere sulla tecnologia di iniezione AdBlue per la riduzione delle emissioni nelle discussioni tenute tra il 2009 e il 2014.

A riferirlo è Reuters. BMW, Daimler e Volkswagen hanno raggiunto un accordo sulle dimensioni dei serbatoi di AdBlue, le gamme e il consumo medio, e hanno persino condiviso dettagli tecnici “sensibili” tra loro, afferma la Commissione. Secondo quanto riferito, questo meccanismo ha fermato la concorrenza e ha impedito al trio di realizzare il “pieno potenziale” della loro tecnologia di riduzione delle emissioni. Avrebbero potuto pulire la produzione di diesel oltre i requisiti dell’UE, ma a quanto pare hanno scelto di non farlo.

Tutti e tre i protagonisti hanno deciso di risolvere il caso. Daimler avrebbe pagato una sanzione di 727 milioni di euro, se non avesse ammesso l’infrazione. Anche VW ha ricevuto la clemenza per il suo livello di cooperazione.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione Margrethe Vestager ha osservato che si tratta di un caso nuovo: è la prima volta che il regolatore determina che la collusione sullo sviluppo tecnico era finalizzato a produrre un cartello illegale. A tal fine, i funzionari hanno offerto una guida sulla cooperazione che non sarebbe in contrasto con le norme antitrust, come lo sviluppo di un sistema software AdBlue unificato.

Tuttavia, questa conclusione pionieristica potrebbe causare problemi. VW ha dichiarato di essere in procinto di valutare un possibile ricorso contro la multa per presunta creazione di un pericoloso precedente in un territorio sconosciuto. La casa automobilistica ha, inoltre, sostenuto che la sostanza delle discussioni tra i protagonisti non è stata “mai attuata” e che i clienti non hanno mai sofferto conseguenze. Non è certo che VW abbia successo con un appello, ma la diatriba potrebbe essere tutt’altro che finita.