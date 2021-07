MacBook Pro 2021, la produzione inizia nel terzo trimestre

Apple inizierà la produzione dei nuovi MacBook Pro 2021 nel terzo trimestre: l’indicazione è già emersa negli scorsi giorni a partire dalle indiscrezioni provenienti dalla catena di fornitura Apple, sopratutto per quanto riguarda i costruttori di schermi mini LED, ora però arriva una ulteriore conferma dall’attendibile Ming Chi Kuo.

L’analista, da anni specializzato nel prevedere i piani della multinazionale di Cupertino, segnala il persistere di problemi e scorte limitate dei pannelli mini LED. Anche se Apple ha investito milioni di dollari per nuovi macchinari e ha ingaggiato altri fornitori, potrebbe essere costretta a posticipare l’annuncio oppure la data di effettiva disponibilità.

In sostanza anche se la produzione dei MacBook Pro 2021 inizierà tra luglio e settembre, non è certo che la società li annunci nel suo keynote più importante dell’anno, tradizionalmente dedicato a iPhone e Apple Watch. Questo non solo per i possibili problemi sul fronte delle forniture Mini LED, ma anche per non sovrapporre tutte le novità in un unico evento.

Per tutte queste ragioni Ming Chi Kuo ritiene che Apple potrebbe comunque presentare i nuovi portatili a settembre, come segnala MacRumors, indicando però una data di inizio spedizioni posticipata di diverse settimane, come già avvenuto con il suo primo dispositivo Mini LED, iPad Pro 12,9” di quest’anno.

L’altra ipotesi, forse la più probabile, è che la multinazionale di Cupertino riservi il keynote atteso a settembre a iPhone e Apple Watch, per poi programmare un secondo keynote a ottobre oppure a novembre dedicato espressamente ai MacBook Pro 2021 con nuovo processore Apple Silicon più potente. Le immagini dei portatili di questo articolo sono rendering e concept del designer Antonio De Rosa.

Ricordiamo che è atteso il rinnovo più consistente dal 2016, con design rivisto in stile iPad Pro e iPhone 12, con angoli più piatti, nuovi processori Apple Silicon più potenti per CPU e GPU, più porte di collegamento, inclusa HDMI e alloggiamento schedine di memoria, il ritorno di MagSafe infine la rimozione della TouchBar per tornare ai tradizionali tasti funzione. Tutte le anticipazioni sui nuovi MacBook Pro 2021 sono disponibili qui.