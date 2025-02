BYD promette guida autonoma per tutti

Pubblicità

Il produttore cinese di veicoli elettrici BYD continua a confermarsi leader del settore in Cina, tanto da arrivare addirittura a sfidare Tesla sulla guida autonoma nel mercato del Dragone. Per continuare nella sua ascesa, durante una diretta aziendale delle scorse ore, il fondatore Wang Chuanfu ha annunciato che l’azienda implementerà la guida autonoma in tutte le sue vetture, inclusi i modelli più economici come la Seagull hatchback da 9.600 dollari.

A riportarlo è il Financial Times, secondo cui Wang ha dichiarato che BYD sta inaugurando un’epoca in cui la guida autonoma sarà praticamente alla portata di tutti, trasformando le auto a guida autonoma da un lusso accessibile a pochi a strumento indispensabile e per tutti.

Proprio per questo, l’azienda prevede di equipaggiare le proprie vetture con il sistema di guida “God’s Eye”, letteralmente Occhio di Dio, tecnologia e piattaforma sviluppati internamente. Secondo quanto riferito, questo sistema si basa su telecamere e sensori radar per svolgere funzioni quali parcheggio assistito, frenata automatica e cruise control adattivo.

DeepSeek a bordo

Inoltre, BYD si unirà ad altri produttori locali di veicoli elettrici, come Geely, Great Wall Motor e Leapmotor, per integrare l’intelligenza artificiale di DeepSeek a bordo, integrandolo nei sistemi di guida autonoma, anche se non è ancora chiaro quando sarà finalizzata questa integrazione.

Naturalmente, resta da vedere se BYD riuscirà a mantenere le sue promesse di rendere la guida autonoma accessibile a tutti. Nel frattempo, proprio questo è terreno di scontro con Tesla, che stenta a far decollare il proprio software in Cina. Sarà allora interessante capire se BYD riuscirà a prendersi un vantaggio.

Ricordiamo che in occasione del CES 2025 BYD come Toyota e diversi altri costruttori di auto hanno siglato un accordo con Nvidia per creare le funzioni di assistenza alla guida e la guida autonoma completa.

