iOS 26.2, una nuova modalità per le notifiche

Tra le novità dell’aggiornamento a iOS 26.2 c’è una nuova funzionalità che riguarda le notifiche e che potrebbe essere utile per non perdere avvisi importanti.

Aprendo Impostazioni > Accessibilità > Audio ed effetti visivi è presente la sezione “Effetti visivi” e da qui la voce “Lampeggiamento per gli avvisi”: aprendo questa sezione è possibile selezionare l’opzione per attivare il lampeggiamento per gli avvisi e lo stile del lampeggiamento: “Led lampeggiante”, “Schermo” oppure “Entrambi”. In basso sono presenti le opzioni “Lampeggia quando sbloccato” e “Lampeggia in modalità silenzioso”. L’opzione “Schermo” è quella nuova integrata in iOS 26.2 e la possibilità di selezionare “Entrambi” consente di sfruttare al massimo l’effetto.

iOS da tempo consente di attivare il flash della telecamera quando si riceve una notifica. Questa funzionalità può essere utile se non è possibile sentire i suoni che segnalano le chiamate in entrata o altri avvisi oppure in situazioni in cui si potrebbero non sentire gli avvisi sonori in un ambiente rumoroso.

È possibile fare lampeggiare l’indicatore luminoso di iPhone (il LED che si trova sul retro di iPhone, accanto all’obiettivo della fotocamera) per le notifiche andando in Impostazioni > Accessibilità > Audio ed effetti visivi e da qui attivare la voce “Flash LED per avvisi”. Con l’opzione “Lampeggia quando sbloccato” l’indicatore luminoso lampeggia anche quando iPhone è sbloccato; con l’opzione “Lampeggia in modalità Silenzioso”, l’indicatore luminoso lampeggia anche quando iPhone è in modalità Silenzioso.

