Ecco come usare Face ID con la mascherina su iOS 15.4 e iPhone

La beta di iOS 15.4 introduce due importanti novità di estrazione, diremmo, pandemica: l’aggiunta del Green Pass direttamente al wallet e l’utilizzo di Face ID con mascherina. Tutte e due sono particolarmente rilevanti in questo periodo ma probabilmente quella che più di ogni altra si offre come utile nella quotidianità è proprio la capacità di iPhone di sbloccarsi anche quando si ha il volto parzialmente coperto.

Face ID quando si è in questa situazione (oggi praticamente sempre, tranne che in casa propria) non è semplicemente in grado di funzionare visto che ha bisogno di riconoscere il volto per attivare iPhone. Apple sotto questo profilo è in svantaggio rispetto a diversi concorrenti che offrono sia uno sblocco con lettura del volto sia con lettura delle impronte digitali. È stato fatto un primo tentativo di chiudere questo svantaggio usando Apple Watch come chiave secondaria di sblocco. Se volete sapere come questa funzione opera potete leggere il nostro articolo dedicato; in sintesi chi ha un orologio Apple vede funzionare Face ID anche quando ha la mascherina indossata. Il sistema non è però particolarmente preciso e soprattutto richiede di avere anche un Apple Watch.

Come usare Face ID con la mascherina

iOS 15.4 fa fronte in maniera radicale al problema. Non si deve avere infatti niente altro che un iPhone. Per far funzionare il sistema di riconoscimento basta

Registrare il proprio volto

Dare il consenso all’attivazione del riconoscimento con mascherina

Registrare nuovamente il proprio volto

In tutto questo procedimento non è necessario indossare la mascherina.

Se indossate degli occhiali

C’è anche un’altro dettaglio importanti di cui tenere conto: Face ID legge in maniera più accurata la zona degli occhi. Per questo il sistema nel caso indossiate degli occhiali vi chiede una terza lettura del volto privo degli occhiai stessi. Successivamente potrete anche aggiungere un altro paio di occhiali di differente foggia (ma non occhiali da sole) a Face ID.

Questo è comprensibile se si considera che per sbloccare iPhone il sistema operativo è obbligato a usare unicamente la mappatura accurata della zona degli occhi sul cui profilo gli occhiali incidono in maniera massiccia.

In realtà va detto che iOS non è particolarmente schizzinoso. Nel nostro caso siamo stati riconosciuti anche sia con gli occhiali che senza indifferentemente dall’avere registrato il volto con e senza occhiali. Unico dettaglio di cui tenere conto è che la funzione di sblocco con mascherina richiede anche di guardare iPhone direttamente, non è quindi possibile disattivare l’opzione “richiedi di guardare verso Face ID”.

La differenza con lo sblocco con Apple Watch

A questo punto ci si potrà chiedere quali sono le differenze tra l’autenticazione con Apple Watch e quella “nativa” che viene offerta con iOs 15.4. Messa da parte quella più ovvia ovvero il fatto che quella con Apple Watch funziona, appunto, solo per chi ha un Apple Watch, la seconda più importante è nel fatto che l’autenticazione con mascherina è una vera autenticazione con Face ID. Questo significa che potremo usare Face ID per tutte le funzioni per cui è previsto, quindi anche per accedere alle password oppure per utilizzare il pagamento con il wallet.

Con quali dispositivi funziona?

Lo sblocco con mascherina non funziona con tutti i dispositivi Face ID ma solo con gli ultimi iPhone. In particolare funziona solo con iPhone 12 e iPhone 13. La ragione per cui chi utilizza un iPhone 11 o precedenti non può fruire di questa interessante funzione non è chiara. Potremmo dire che ci sono limiti nei processori o nella tecnologia di Face ID, ma si tratta solo di ipotesi.

Face ID con lettura della mascherina non funziona neppure con gli iPad ma questo sorprende meno; i tablet non si sbloccano neppure con il vecchio metodo che sfrutta Apple Watch.